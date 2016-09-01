الإمارات اليوم

كاريكاتير

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http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2016/09/530737.JPG

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