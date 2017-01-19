3 زلازل تضرب وسط إيطاليا

قال المعهد الوطني للجيوفيزياء والنشاط البركاني، أمس، إن ثلاثة زلازل قوية ضربت وسط إيطاليا.

وكان مركز الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، ووقع في الساعة العاشرة و25 دقيقة صباح أمس، على عمق تسعة كيلومترات تحت سطح الأرض، بين مدينتي لاكويلا وريتي، وهي المنطقة نفسها التي شهدت زلزالاً مدمراً بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، أودى بحياة 299 شخصاً في أغسطس 2016.

• السلطات الإيطالية مازالت تساعد 100 ألف و98 شخصاً تشرّدوا بسبب زلازل وقعت العام الماضي.

وأضاف المعهد أن هذا الزلزال أعقبه زلزالان قوّتاهما 5.4 درجات و5.3 درجات، ووقعاً في الساعة 11 و15 دقيقة و11 و26 دقيقة صباح أمس.

وقال رئيس إدارة الحماية المدنية، فابريزيو كورشيو، لشبكة «راي نيوز 24» الحكومية، إن المباني انهارت في قريتي أكومولي وأماتريتشي الجبليتين، حيث وقع معظم القتلى العام الماضي.

يذكر أن السلطات مازالت تساعد 100 ألف و98 شخصاً تشردوا بسبب زلازل وقعت العام الماضي، طبقاً لأحدث أرقام إدارة الحماية المدنية.