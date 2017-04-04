جاكوب زوما يقامر باقتصاد جنوب إفريقيا الضعيف

التعديل الوزاري الذي طال انتظاره تم أخيراً، إذ تم تبديل ثلث الوزراء، وعلى الرغم من أن هذه الحالة غير مسبوقة فإنها معقولة بالنسبة لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا جاكوب زوما، لأنها تروج لفاعلية الحكم، وتسهم في تحسين حياة شعب جنوب إفريقيا.

مرة أخرى فإن جهود حكومة جنوب إفريقيا الرامية إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين ودولتهم تم نسفها على يد الرئيس على أساس عدم توافر الحقائق.

ولكن الأمر الأكثر أهمية هو معرفة أسباب هذا التعديل الوزاري، ولكن قبل ذلك يجب التذكير بالمهام الأساسية لرئيس الجمهورية، التي أهمها توحيد جميع أفراد الشعب خلف قيادته التي تهدف إلى تحسين أحوال جميع أفراد شعب جنوب إفريقيا. كما أن مسؤولية الرئيس تقضي بعدم إثارة شيء من شأنه أن يثير القلق والخوف بين المواطنين، وعليه أن يكون «تجسيداً للدستور»، وهذا سيمنح شعب جنوب إفريقيا الأمل بأن الظروف الحالية سيتم تغييرها على يد حكومة تقدم فرصاً متكافئة من أجل حرية التعبير والتنمية للجميع.

وعلى الرغم من كل ما ذكر، فإننا نواجه وضعاً يتخذ فيه الرئيس وللمرة الثانية قراراً طائشاً وغير عقلاني، لنسف الجهود الرامية إلى خلق الثقة بين جنوب افريقيا والدائنين الأجانب وشركائنا في التنمية، بأننا نسير على الطريق القويم، للحفاظ على الاستقرار في اقتصادنا السياسي وبقاء مشهدنا السياسي مقنعاً.

ولكن الأمر الرئيس المثير للقلق هو أول حالة تخريب للاقتصاد قام بها الرئيس في ديسمبر عام 2015 فيما بات يعرف الآن بـ«نينغيت»، وهي أكبر فضيحة مالية ارتكبها الرئيس زوما طوال فترة وجوده في السلطة، والتي أدت إلى خسارة سوق الأسهم المالية لنحو نصف تريليون راند، والتي تم تبريرها على أنها نجمت عن افتقاره للحقائق، ونجم عنها انهيار كبير في قيمة الراند، وقيل في حينه إن أكبر ستة مسؤولين في حزب المؤتمر الإفريقي الحاكم وضعوا الرئيس تحت الرقابة اليقظة كي لا يتخذ قرارات تؤدي إلى تقويض استقرار الاقتصاد السياسي.

ولكن الأمر المثير للحيرة والارتباك الآن، حسب ما قاله الأمين العام لحزب المؤتمر الافريقي غويدي مانتاشي، أن التعديل الوزاري الذي حدث أخيراً جرى على الرغم من معارضة المسؤولين الستة في الحزب له.

وعلمنا أن المحفز وراء التعديل الوزاري المتطرف جاء نتيجة ظهور «تقرير مخابراتي» يقول إن وزير المالية الذي غادر الحكومة نتيجة التعديل الوزاري، برافين غوردان، كان المنظم الرئيس لمؤامرة تهدف إلى تأليب البنوك الدولية ضد الرئيس.

ومرة أخرى، فإن جهود حكومة جنوب إفريقيا الرامية إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين ودولتهم تم نسفها على يد الرئيس على أساس عدم توافر الحقائق. ولكن الأمر الذي بات واضحاً بما لا يدعو للشك، أن التعديل الوزاري حدث بصورة أساسية لإبعاد غوردان عن وزارة المالية، أما التغيرات الأخرى فكان المقصود منها لفت الانتباه عن الهدف الرئيس للتعديل الوزاري، والنتيجة ستكون واضحة تماماً أيضاً، إذ إنه من المؤكد أن يواجه الاقتصاد الجنوب إفريقي انحداراً عنيفاً، كما أن أسعار الأسهم ستنخفض بصورة كبيرة.

وفي عالم القرن الواحد والعشرين حيث الاتصالات السريعة، وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود من خلال ضغطة زر فحسب، يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات الديمقراطية هو الحفاظ على الاستقرار السياسي، ومناخ الاستثمار الإيجابي الذي يجذب الاستثمارات التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي.

ثابانغ موتسوهيس مستشار اقتصادي لعدد من الشركات