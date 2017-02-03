عامل صيني يقطع 1700 كيلومتر في الاتجاه الخطأ على دراجة هوائية

قد يخطئ أحدنا الطريق، لكنه سرعان ما يتدارك نفسه، إلا أن البعض قد يستغرق فترة أطول، وهذا ما حدث لعامل صيني أراد أن يعود إلى قريته للاحتفال برأس السنة الصينية. ولحسن الحظ، أن الشرطة الصينية أوقفته عندما كان يقود دراجة هوائية على جانب طريق سريع، لينتبه إلى أنه كان يسير في الطريق الخطأ لمدة تزيد على شهر.

كان العامل، الذي لم يكشف عن اسمه، يعمل على ما يبدو في «ريتشاو» بمقاطعة شاندونغ الصينية، قد صرف الجزء الأكبر من ماله في مقاهي الإنترنت، وقال إنه لم يكن لديه ما يكفي لشراء تذكرة قطار إلى مسقط رأسه في «تشيشيار»، شمال شرق الصين. وبعد أن عقد العزم على قضاء العطلة مع أسرته، قرر الرجل ركوب دراجة هوائية للسفر، إذ كانت أفضل خيار له، لقطع مسافة 1700 كيلومتر. وكانت المشكلة أنه لم يكن يعرف الطريق الذي سيسلكه، وبما أنه كان أيضاً غير قادر على قراءة العلامات المرورية، اعتمد على توجيهات الغرباء الذين يلتقيهم، وهي فكرة تبين لاحقاً أنها سيئة للغاية.

• لم يكن العامل يعرف الطريق الذي سيسلكه، واعتمد على توجيهات الغرباء الذين يلتقيهم، ليتبين لاحقاً أن هذا الأمر سيء للغاية.

بعد شهر من الانطلاق في رحلته إلى منزله، ظل العامل الصيني يسير في اتجاه معاكس، فاقداً الأمل في رؤية عائلته قريباً. وبعد ركوب دراجته لفترة طويلة، كان لابد أن يقترب من وجهته، إلا أنه لم يتوقف للتحقق.

في الـ21 من يناير الفائت، تم إيقافه من قبل شرطة المرور، لمخالفته عن ركوب دراجة هوائية على جانب طريق سريع مزدحم. وبعد سماع قصته، أخبروه بأنه بعيد جداً عن الوجهة التي يقصدها. وتبين أن الرجل كان يسير في الطريق الخطأ منذ البداية، في الاتجاه المعاكس تماماً.

وقال العامل المصدوم للشرطة إنه كان غير قادر على قراءة علامات الطريق، واعتمد على مساعدة المارة. ولأنه كان بعيداً جداً عن مسقط رأسه، قال أحد ضباط الشرطة إن من الصعب على العامل أن يحتفل بعيد رأس السنة الصينية مع عائلته، لأنها باتت على بعد 2300 كيلومتر. لذلك، بعد أن التقطوا بعض الصور مع الرجل، قرر الضباط شراء تذكرة قطار للعامل.