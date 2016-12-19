خطأ لغوي في تغريدة لترامب يثير سخرية مواقع التواصل

انهالت التعليقات الساخرة على «تويتر» إثر بث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أول من أمس، تغريدة تضمنت خطأ لغوياً، أراد عبرها التنديد بمصادرة بكين مسباراً أميركياً في بحر الصين.

وكتب ترامب «الصين تسرق مسباراً للبحرية الأميركية في المياه الدولية، وتأخذه الى الصين في تصرّف غير مرؤوس»، بدلاً من «غير مسبوق». وعلى الفور راجت عبارة «غير مرؤوس» على «تويتر» في الولايات المتحدة، مع سيل من التعليقات الساخرة من ترامب.

وكتبت مؤلفة «هاري بوتر» البريطانية، جي كي رولنغ «خطأ ترامب اللغوي - فعال بطريقة غير مرؤوسة».

وكتب آخر «عزيزي العالم، معظم الأميركيين يرغبون حقاً في أن يكونوا غير مرؤوسين».

وصحّح ترامب التغريدة بعد نحو ساعة، في حين انبرى أنصاره للدفاع عنه في وجه منتقديه، داعين الى الاهتمام بما اعلنته وزارة الدفاع الأميركية، ان سفينة صينية توقفت مساء الخميس على بعد 500 متر من سفينة أميركية، وانتزعت مسباراً من اثنين لجمع المعلومات المتعلقة بحرارة المياه وملوحتها ونقائها.

وطلب البنتاغون من الصين إعادة المسبار فوراً.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، السبت، إن «الصين والولايات المتحدة تستخدمان القنوات العسكرية لادارة هذه المسألة بالطريقة الملائمة».

وبعيد ساعات من تغريدته الأولى، كتب ترامب على «تويتر»: «يجب أن نقول للصين إننا لا نريد الطائرات من دون طيار التي سرقوها. فليحتفظوا بها».

أثار ترامب في الأسابيع الأخيرة حفيظة بكين، بعدما هدد بالتخلي عن سياسة «الصين الواحدة» التي تمنع الدول من إقامة علاقات مع تايوان، واتهم الصين بالتلاعب بالعملة، وهدد بفرض رسوم على البضائع الصينية.