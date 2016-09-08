صحيفة فاتيكانية تُشيد بالاقتصاد الإسلامي

لا يقتصر الأمر على البابا فرانسيس، بل تعداه الى وسائل إعلام انتهجت مسلك الاعتدال من المسلمين وقضاياهم، إذ أشادت صحيفة الفاتيكان «أوبسرفاتوري رومانو» بالتمويل الإسلامي، كأفضل خيار للغربيين الباحثين عن صيغة تمويلية بديلة. وكتبت الصحيفة قائلة إن المصارف التقليدية ينبغي أن تحتضن صيغ التمويل الإسلامي لاستعادة ثقة عملائها بها في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية. وتتحدث الصحيفة قائلة إن «المبادئ الأخلاقية التي يرتكز عليها التمويل الإسلامي قد تجعل البنوك تقترب من عملائها، كما تجعلها تتحلى بروح الصدقية التي ينبغي أن تسود في كل الخدمات المالية». وتمضي الصحيفة قائلة: «يمكن للمصارف الغربية استخدام أدوات مثل السندات الإسلامية، المعروفة باسم الصكوك، كنوع من الضمان، ويمكن استخدام هذه الصكوك لتمويل صناعة السيارات أو غيرها من الصناعات».