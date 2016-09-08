البابا فرانسيس متواضع.. يدافـــع عن اللاجئين وحق المسلمة في ارتداء الحــجاب

يعتبر البابا فرانسيس أول أميركي من أصل لاتيني، وأول رجل دين من اليسوعية، يتم اختياره لقيادة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وكان يعرف في بوينس آيرس بالكاردينال خورخي ماريو بيرغوليو، حتى توليه كرسي البابوية في 13 مارس 2013. وكان محللون غربيون يعتقدون أنه غير مناسب لخلافة البابا بندكيت السادس عشر بسبب تقدمه في السن، حيث كان يصغر البابا بنديكت بعامين فقط، عند تولى هذا الاخير هذا المنصب الديني في عام 2005، وكان المحللون يتوقعون رجلاً أصغر سناً ليصبح البابا الـ266.

بعضٌ من أقوال البابا لم تتعرض حقوق الإنسان للانتهاك من قبل الإرهاب والقمع أو الاغتيال فقط، ولكن أيضاً من قبل النظم الاقتصادية الجائرة التي ينتج عنها انعدام المساواة. كل واحد منا لديه رؤية جيدة للخير والشر. علينا أن نشجع الناس على التوجه نحو ما يعتقدون أنه جيد.. كل شخص لديه فكرته الخاصة عن الخير والشر، وعلينا أن نختار اتّباع الخير ومحاربة الشر، كما نتصورهما، وهذا كافٍ لنجعل العالم مكاناً أفضل. لابد لنا من إعادة الأمل إلى الشباب، ومساعدة كبار السن، وأن نكون منفتحين على المستقبل، وننشر الحب، وأن نكون فقراء من بين الفقراء، وعلينا احتضان المحرومين والمناشدة بالسلام. هناك مثال دائماً أستخدمه للدلالة على حقيقة الغرور، وهو أنك إذا نظرت إلى الطاووس من الأمام فستجده غاية في الجمال، ولكن إذا نظرت اليه من الخلف فستكتشف الحقيقة المرة.. فكل من يتمادى في مثل هذا الغرور الذاتي لا يجد في داخله سوى بؤس ضخم مختبئ داخله. حتى اليوم فإننا نرفع أيدينا في وجوه إخوتنا، ونشحذ أسلحتنا، ونسكت ضمائرنا، ونشحذ أفكارنا لتبرير أفعالنا وكأن الأمر طبيعي، ونمضي في زرع الدمار والألم والموت، فالعنف والحرب لا يفضيان سوى إلى الموت. نلاحظ أن الأنانية في مجتمعنا والعالم الذي نعيش فيه قد تضاعفت أكثر من الحب للآخرين، وعلى الرجال الخيّرين العمل، كلٌ منهم حسب قدرته وخبرته، من أجل مضاعفة الحب للآخرين إلى أن يتجاوز حب الواحد منا لنفسه. التقارب الإسلامي المسيحي وجدت زيارة شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، للفاتيكان في مايو الماضي، صدى كبيراً في جميع أنحاء العالم بوصفها قمة تاريخية هي الأولى من نوعها، لرمزي ديانتين. وركز اللقاء على تنسيق الجهود بين الأزهر الشريف والفاتيكان من أجل ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وحماية الإنسان من العنف والتطرف والفقر والمرض. وأكد البابا أن الرسالة المشتركة تتمثل في رسالة السلام والتسامح والحوار الهادف، وأن العالم يعلّق آماله على رموز الدين وعلمائه ورجاله، ويقع على المؤسسات الدينية العالمية، مثل الأزهر والفاتيكان، عبء كبير في إسعاد البشرية ومحاربة الفقر والجهل والمرض. وأكد البابا على دور الأزهر الشريف في نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك، وجهوده في مواجهة الفكر المنحرف، مشدداً على أن دور الأزهر في هذه الفترة من تاريخ العالم مهم ومحوري. من جانبه، أكد فضيلة الإمام الأكبر أن الإنسانية بحاجة الى مواقف مشتركة من أجل أن يعم السلام، لأن الأديان السماوية لم تنزل إلا لإسعاد الناس لا لإشقائهم، مؤكداً أن الأزهر يعمل على نشر وسطية الإسلام، ويبذل جهوداً حثيثة من خلال علمائه المنتشرين في كل العالم من أجل إشاعة السلام وترسيخ السلام والحوار ومواجهة الفكر المتطرف، ويسيّر مجلس حكماء المسلمين قوافل سلام تجوب العالم.

ومع ذلك فقد أصبح مقبولاً لجماعة المحافظين والاصلاحيين في الكنيسة على السواء، حيث يعتبر متشدداً في المسائل الجنسية، على سبيل المثال، لكنه ليبرالي بشأن العدالة الاجتماعية، على الرغم من كونه بعيداً عن «اللاهوتي المتحرر».

نمط حياة متواضع

كانت مواعظ الكاردينال بيرغوليو ذات تأثير قوي لدى الشعب الأرجنتيني، فكثيراً ما كان ينصح بالترابط الاجتماعي، ويوجه انتقادات غير مباشرة للحكومات المتعاقبة لأنها، حسب رأيه، لا تهتم بأولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع. ويبدو أن جزءاً من جاذبيته يتمثل في الحياة المتواضعة، التي يعيشها. وظل يولي موضوع عدم المساواة الاقتصادية اهتماماً كبيراً منذ توليه كرسي البابوية.

البساطة والفقر

ويقول أحد الصحافيين الأرجنتينيين إنه عندما عُيّن المطران خورخي برغوليو كاردينالاً من قبل البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عام 2001، أرادت مجموعة من المؤمنين مرافقته إلى روما لمشاركته بهذا الحدث الاستثنائي، لكنه طلب منهم البقاء في بوينس آيرس، وتقديم الأموال التي كانوا يريدون تخصيصها للسفر إلى الفقراء، وهذا الأمر تكرر خلال انتخابه بابا، حيث دعا المؤمنين للقيام بالأمر عينه، وعدم السفر من الأرجنتين إلى الفاتيكان.

وبالإضافة إلى ذلك، عُرف عنه أنه لم يرد يوماً أن يحصل على سائق سيّارة، وكان يتنقل في وسائل النقل العامة أو في القطار، وعندما كان يسافر إلى روما بالطائرة، كان يختار دائماً الفئة السياحية.

أما خادم إحدى أبرشيات بوينس آيرس، الأب خوان إيساسمندي، فيصف البابا بأنه «شخص مهمّ جداً بالنسبة لمدينته. فقد كان يمرّ بشوارعها سيراً على الأقدام بمفرده، دون أية مشكلة، ملقياً التحية على الجميع، وهنا يحبّونه كثيراً».

احترام حق المرأة المسلمة

حث البابا فرانسيس فرنسا على احترام حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب مثلما تسمح للمسيحيين بارتداء الصليب. ويقول عن ذلك: «إذا كانت المرأة المسلمة ترغب في ارتداء الحجاب، فيجب أن تفعل ذلك بإرادتها، وينطبق الشيء نفسه على الكاثوليكي إذا رغب في ارتداء الصليب، ويجب أن يكون الناس أحراراً في ما يعتنقونه من ديانة».

دعم اللاجئين

منذ زيارته البابوية الرسمية الأولى للجزيرة الايطالية، لامبيدوزا، التي تجمّع فيها اللاجئون، دعا البابا فرانسيس إلى تعزيز التعاطف مع طالبي اللجوء، وبعث الأمل في نفوس الانسانية في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الوقت، واصل البابا دعوته لدعم طالبي اللجوء. وفي ديسمبر 2013، طالب المجتمعات الكاثوليكية باستغلال الأديرة الخالية من المصلين، لتوفير مأوى لطالبي اللجوء، كما اقتطع جزءاً من وقته لاستقبال طالبي اللجوء واللاجئين، كجزء من الاحتفال العالمي المائة للمهاجر واللاجئ في روما، وأصبح البابا منارة للأمل بالنسبة لطالبي اللجوء.

وفي الآونة الأخيرة، دعا البابا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن غرق احدى سفن المهاجرين، التي أدت إلى وفاة أكثر من 700 من طالبي اللجوء. وتعتبر هذه الحادثة واحدة من أعنف المآسي المميتة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ودعا البابا زعماء الاتحاد الأوروبي الى «التصرف بحزم وسرعة للحيلولة دون تكرار مثل هذه المآسي».

انتقاد العالم الغربي

أشاد البابا فرانسيس بانتخاب صادق خان كأول عمدة مسلم للندن، واعتبره نموذجاً على قدرة أوروبا على استيعاب الحضارات الأخرى، واشار الى انه حلف القسم في كاتدرائية على الرغم من كونه مسلماً، فيما انتقد محاولات القوى الغربية تصدير نموذجها من الديمقراطية إلى دول مثل العراق وليبيا، دون مراعاة ثقافات وسياسات تلك الدول.

وفي حديث له مع صحيفة لاكروا الكاثوليكية الفرنسية، قال البابا إنه ينبغي على أوروبا تحسين عملية دمج المهاجرين، مشيراً إلى انتخاب رئيس بلدية لندن المسلم الجديد باعتبار ذلك نموذجاً لنجاح الاندماج، قائلاً: «في لندن.. رئيس البلدية الجديد أدى اليمين القانونية في كاتدرائية، وستستقبله الملكة على الأرجح. هذا يظهر أهمية أن تستعيد أوروبا قدرتها على الدمج».

وأضاف «في مواجهة إرهاب المتشددين الإسلاميين حالياً ينبغي أن نشكك في الطريقة التي جرى بها تصدير نموذج من الديمقراطية يحمل بصمة غربية كبيرة، إلى دول كانت بها سلطة قوية، كما في العراق أو ليبيا، حيث كان يوجد هيكل قبلي»، موضحاً «لا يمكن أن نحقق تقدماً دون وضع تلك الثقافات في الاعتبار».

وتابع البابا قوله: «مثلما قال أحد الليبيين في الآونة الأخيرة كان لدينا قذافي واحد، والآن لدينا 50». وانتقد البابا مراراً ما يصفه بـ«الاستعمار الثقافي» الذي تسعى فيه دول غربية لفرض قيمها على دول نامية في مقابل المساعدة المالية. وقال إن عزل المهاجرين ليس خطأ فحسب، وإنما أيضاً سوء تقدير في المعركة ضد الإرهاب.

لا لربط الإسلام بالإرهاب

دان البابا ما درج عليه البعض من ربط بين الإسلام والإرهاب، قائلاً إن «جميع الأديان لديها مجموعات صغيرة متطرفة»، وتحدث للصحافيين على متن طائرة أقلته إلى روما، بعد رحلة حج إلى بولندا، في يوليو الماضي «ليس من المناسب أن نصف الإسلام بالعنف، هذا ليس صحيحاً»، وينفي البابا المزاعم بأن الإسلام دين يدعو للعصبية، وأن أصل التطرف هو الإسلام، ويدلل على ذلك قائلاً إنه عندما يقرأ في صحيفة أن أحد الكاثوليك الإيطاليين يقتل خطيبته أو والدة زوجته فإن هذا الشخص كاثوليكي بالتعميد، هو عنيف بطبعه، ويتساءل: هل الكاثوليكية دعته لأن يقتل خطيبته أو والدة زوجته؟ ويجيب بلا، ويطرح سؤالاً مماثلاً «هل الإسلام يعلّم المسلمين التطرف». ويقول البابا إنه تحدث الى أئمة مسلمين، مضيفاً «أعرف كيف يفكرون.. إنهم يتطلعون للسلام.

كان لي حديث طويل مع الإمام الأكبر لجامعة الأزهر، أعرف كيف يفكر المسلمون.. إنهم يسعون للسلام.. أحد الذين ذهبوا إلى بلد إفريقي حدثني أنه عندما كان يقيم في العاصمة كان هناك ازدحام كبير بمناسبة الذكرى الـ50 لباب الرحمة، معظمهم مسلمون، فهم يعيشون كإخوة، وذهبت اليهم عندما كنت في إفريقيا الوسطى، وحتى إمام المسجد جاء الى سيارة البابا، نستطيع أن نتعايش بشكل جيد.. ولكن هناك جماعات أصولية، وأستطيع أن أسأل نفسي: كم لدينا من الشباب في أوروبا، الذين تركناهم فارغين من كل المثل، ليس لديهم أي عمل.. يتعاطون المخدرات والكحول، أو يذهبون لينخرطوا في الجماعات الأصولية، مثل تنظيم (داعش)، وأنا لا أعتقد أن الإسلام هو دين إرهابي».