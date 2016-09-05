أمـيركا تحـتاج إلى اسـتراتيجـية دفاعية جديدة لضمان تفوّقها العـسكري (2-3)

أصدرت مجلة «فورين أفيرز» التي تعنى بالشؤون السياسية ملفاً متكاملاً يعكس كيفية معالجة حروب أميركا التي لا تنتهي، وضرورة صياغة الإدارة الأميركية الجديدة لعقيدة سياسية جديدة بدلاً من الموجودة حالياً، ويتحدث الملف أيضاً عن الحد من تقليص الموازنة العسكرية الأميركية لكي تستطيع هذه القوات مقارعة الخطوب الماثلة في الوقت الراهن مثل «داعش»، وغيره من التهديدات، ومن أجل ذلك يقترح الكاتب صياغة استراتيجية دفاعية جديدة.

وستنشر «الإمارات اليوم» تباعاً أهم ثلاثة ملفات: العقيدة الأميركية الجديدة، واستراتيجية الدفاع الجديدة، وتعزيز القوات الأميركية لتصبح في وضع أفضل.

سيرث الرئيس الأميركي المقبل بيئة أمنية تواجه فيها الولايات المتحدة تهديدات متزايدة وقلة موارد، في وقت تراجعت فيه مكانتها، إضافة إلى عدم اليقين المتزايد في الداخل والخارج، على حد سواء، في ما يخص مدى استعدادها لحماية أصدقائها ومصالحها. «القوى التعديلية» في أوروبا وغرب المحيط الهادئ، ومنطقة الخليج، هي ثلاث مناطق طالما اعتبرت من قبل الإدارات الجمهورية والديمقراطية أمراً حيوياً بالنسبة للأمن القومي الأميركي، وهي الآن تسعى لقلب نظام دولي قائم على قواعد معينة. ففي أوروبا، استولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شبه جزيرة القرم وشنّ حرباً بالوكالة في شرق أوكرانيا، وهو يهدد حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على حدود روسيا.

ومما يدل على إصرارها المكتشف حديثاً، أرسلت روسيا قوات إلى سورية، وعززت ترسانتها النووية. وبعد محاولة فاشلة لـ«إعادة ضبط» العلاقات مع موسكو، أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما تحذيرات صارمة وفرض عقوبات اقتصادية، ولكن هذا لم يفعل شيئاً يذكر لردع بوتين.

لا تملك الإدارة «محوراً» وإجراءات فعالة في آسيا، منذ خمس سنوات، في حين تواصل الصين زيادة إنفاقها العسكري والاستثمار بكثافة في أنظمة الأسلحة المصممة لتهديد القوات الأميركية في غرب المحيط الهادئ. ونتيجة لذلك، فإن بكين تثبت أنها مستعدة وقادرة على دفع مطالباتها الإقليمية التوسعية في بحري شرق الصين وجنوبها، على نحو متزايد. ولأنها غير راغبة في حل نزاعاتها بالطرق الدبلوماسية، عمدت بكين إلى عسكرة بحري شرق الصين وجنوبها، وبناء قواعد في الجزر الطبيعية والاصطناعية. وقد فشلت الولايات المتحدة في الرد بقوة على هذه الاستفزازات، ما دفع الحلفاء للتساؤل عن استعدادها للوفاء بالتزاماتها الأمنية طويلة الأمد.

تخبّط في الشرق الأوسط

كما أن عدم وجود قيادة أميركية يزيد، أيضاً، من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. في العراق، تخلت إدارة أوباما عن مكاسب حصلت عليها أميركا بشق الأنفس، من خلال سحب جميع القوات الأميركية، وخلقت فراغاً أمنياً مكّن من ظهور النفوذ الإيراني وتنظيم «داعش».

وإضافة إلى الأخطاء الاستراتيجية، أساءت الإدارة الأميركية فهم طبيعة «الربيع العربي»، ولم تقدّر أن الانتفاضات (العربية) من شأنها أن توفر فرصاً لعناصر متطرفة، بدلاً من أن تؤدي إلى نظام ديمقراطي جديد. ومما لا شك فيه، ان الإدارة فشلت، أيضاً، في أن تتعلم من تجربة الإدارة السابقة، في العراق، عندما اختارت «القيادة من الخلف» في ليبيا، والتدخل للإطاحة بمعمر القذافي، فقط لتعلن عن النصر، ثم تغادر البلاد وتتركها للفوضى الداخلية. ثم رسمت «خطاً أحمر» على استخدام الرئيس بشار الأسد للأسلحة الكيماوية في سورية، لكنها فشلت في العمل على تطبيقه. والنتيجة هي تزايد عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتراجع نفوذ الولايات المتحدة.

تزايد التهديد من الإرهاب أمام أعين إدارة أوباما، وتنامى خطر الجماعات المتشددة في العراق وليبيا وسورية واليمن وحتى غرب إفريقيا. ولم تفلح المفاوضات مع إيران في كبح جماح الأخيرة ووقف تدخّلها في حروب بالوكالة في العراق وسورية واليمن، أو دعمها لحزب الله في لبنان.

مع فشل النهج الحالي، فإن الرئيس المقبل يحتاج إلى صياغة استراتيجية دفاعية جديدة، وينبغي أن تشمل ثلاثة عناصر أساسية: إعلان واضح لما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه، وفهم الموارد المتاحة لتحقيق تلك الأهداف، وتوجيهات بشأن كيفية استخدام تلك الموارد. والاستراتيجية التي رسمت، إذا ما نفذت بشكل صحيح، سوف تسمح للولايات المتحدة بمنع صعود قوة مهيمنة على طول المحيط الخارجي لمنطقة «أوراسيا»، والحفاظ على إمكانية الوصول إلى المصالح العالمية المشتركة دون إفلاس البلاد في هذه العملية.

الغايات والوسائل

كان الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الأميركية، منذ فترة طويلة، هو منع دولة معادية من الهيمنة على منطقة مهمة - أوروبا وغرب المحيط الهادئ، أو الخليج - ومنع إمكانية تراكم قوة كافية لتهديد مصالح أميركا الحيوية. وهكذا، في النصف الأول من القرن العشرين، شنت الولايات المتحدة الحرب مرتين في أوروبا لهزيمة ألمانيا، ومرة واحدة في المحيط الهادئ لهزيمة اليابان. خلال الحرب الباردة، عملت واشنطن مع حلفائها لمنع الاتحاد السوفييتي من السيطرة على أوروبا الغربية أو توسيع نفوذه في الشرق الأوسط وشرق آسيا، ولايزال هذا الهدف قائماً اليوم.

من أجل الحفاظ على حرية الوصول إلى حلفائها وشركائها التجاريين، تحتاج الولايات المتحدة، أيضاً، للوصول إلى المناطق الدولية. إلى أكثر من 70 عاماً، تحملت القوات الأميركية مسؤولية ضمان الوصول إلى البحار والأجواء، ليس لها فقط، بل للدول الأخرى أيضاً. وقد أنجزت هذه المهمة بشكل جيد بحيث بات الكثير ينظر إلى هذه المسألة على أنها أمر مفروغ منه. ومع ذلك فإن ضمان الوصول إلى المناطق الدولية (المشاعات) ليس رخيصاً ولا سهلاً. وإذا تراجعت الولايات المتحدة عن لعب هذا الدور، فإنه لا توجد هناك قوة أخرى، بهذا التفكير، يمكن أن تأخذ مكانها.

هاتان المهمتان باتتا تواجهان تحدياً كبيراً من قبل «القوى التعديلية» التي تنامت قدراتها المعادية، بما في ذلك امتلاكها لأسلحة ضاربة، عالية الدقة وطويلة المدى، إضافة إلى الأنظمة المضادة للأقمار الاصطناعية والأجهزة الإلكترونية.

فما هي الموارد المتاحة لتحقيق هذين الهدفين؟ على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعد مهيمنة كما كانت عليه في نهاية الحرب الباردة، بالنسبة إلى «القوى التعديلية»، إلا ان البلاد في وضع جيد. وهي تمتلك موارد طبيعية هائلة، ونظاماً اقتصادياً حراً عالي الكفاءة، وتكويناً ديمغرافياً أفضل من أي قوة عظمى أخرى. أميركا لديها قدرة مثبتة على استيعاب المهاجرين. ونظامها التعليمي، على الرغم من أنه بحاجة ماسة إلى الإصلاح، لايزال يُعد من بين الأفضل في العالم. وبفضل موقعها الجغرافي المنعزل وجيرانها المسالمين، فإنه يمكن إقامة دفاعات بعيداً عن شواطئها، وضمن قائمة طويلة من الحلفاء توجد أكبر الاقتصادات في العالم.

الإنفاق العسكري

وحتى مع تزايد التحديات الأمنية، لاتزال واشنطن تخفض إنفاقها العسكري، فبين عامي 2010 و2016، انخفضت ميزانية الدفاع الأميركية أكثر من 14% من حيث القيمة الحقيقية، ومن المرجح أن تشهد مزيداً من الانخفاض خلال العقد المقبل، في وقت زاد فيه عبء ديون الحكومة الفيدرالية.

لا يجب ربط الإنفاق الدفاعي بنسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ ينبغي أن يعتمد ذلك على عوامل كثيرة، بما في ذلك أنواع التهديدات التي تواجهها، وعلى قدر المخاطر التي يستعد الشعب الأميركي لقبولها والمساهمات التي يقدمها الحلفاء، وعوامل أخرى. ومع ذلك، فإن الانخفاض في الميزانيات العسكرية، مقارنة بالاستثمارات التي تقوم بها «القوى التعديلية»، يضع الولايات المتحدة وحلفاءها في خطر أكبر من أي وقت مضى. كما قال وزير الدفاع السابق روبرت غيتس في عام 2014، «إن خفض تمويل الدفاع يرسل إشارة بأننا لا نرغب في حماية مصالحنا في العالم». تحتاج واشنطن الى أن تفعل أكثر من مجرد إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع. إنها تحتاج الى استراتيجية لتخصيص هذه الأموال بشكل أكثر كفاءة، وبطرق تجعل الجيش أكثر فاعلية.

رسم المسار

الموارد محدودة دائماً، إذاً فالاستراتيجية تتعلق باتخاذ الخيارات، وعند القيام بذلك، يتعين على صناع القرار النظر ليس فقط في فورية التهديد، ولكن أيضاً في الحجم والشكل والمسار. تمثل الراديكالية والتشدد التهديد الأكثر إلحاحاً في مواجهة الولايات المتحدة، ولكن الصين وروسيا لديهما إمكانات أكبر بكثير لتهديد أمن البلاد. الصين - القوة الصاعدة بسرعة - بنت قوات تقليدية أكثر قدرة مقارنة بالولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن روسيا تظهر علامات واضحة على تراجعها، فإنها لاتزال تحافظ على أكبر ترسانة نووية في العالم. التهديد من إيران، في الوقت نفسه، ينطوي أساساً على المخاطر التي يمثلها، باتجاه الحصول على قدرات نووية، سوف يؤدي الى مزيد من الانتشار في الشرق الأوسط. بما أن الهدف يجب أن يكون الحد من المخاطر بشكل عام، بمرور الوقت، ينبغي على واشنطن أن تركز في المقام الأول على تحضير نفسها للتهديدات الصينية والروسية أولاً، وثانياً على مراقبة التوسع الإيراني ودعم الحلفاء الذين يشاركوننا طريقة التفكير في قمع الجماعات المتطرفة.

ولمواجهة هذه التحديات، مع محدودية الموارد، يتعين على الجيش الأميركي أن يتبنى «موقفاً من الحرب»، يعطيه القدرة على الردع وشن حرب كبرى مع الصين، في آنٍ واحد، وإرسال قوات برية إلى أوروبا أو الشرق الأوسط. في غرب المحيط الهادئ، الأمر يتعلق باتباع استراتيجية «الدفاع الأمامي» في سلسلة الجزر الأولى، التي تمتد من اليابان عبر تايوان وعلى طول الفلبين، ثلاث دول لدى أميركا التزامات أمنية صارمة معها. ما لا يجب القيام به هو اتباع استراتيجية تركز على الحصار عن بعد للصين، أو تلك التي تعتمد على التعبئة لاستعادة الأراضي المفقودة، كما فعلت أميركا في الحرب العالمية الثانية.

المشكلة المباشرة التي تمثلها روسيا هي استخدام قوات بالوكالة خارج حدودها، ونظراً لطبيعة هذا التهديد، يجب على واشنطن نشر مزيد من القوات البرية والجوية في دول خط المواجهة في أوروبا الشرقية، مهمتها تتمثل في مساعدة تلك الدول على ردع، وإذا لزم الأمر قمع، محاولات الكرملين لتوظيف المواطنين الروس المحليين كوكلاء. يجب على الولايات المتحدة أن تشجع حلفاءها الرئيسين في حلف شمال الأطلسي على القيام بمساهمات مماثلة، وعلى مزيد من العمل لردع المغامرات الروسية، كما ينبغي إعداد الأسلحة والذخائر والإمدادات في المنطقة لتسهيل التعزيز السريع للقوات المتحالفة.

في الشرق الأوسط، تأرجحت الولايات المتحدة من المبالغة في التدخل إلى التدخل المحدود جداً، في حين أعلنت عن أهداف غير واقعية، مثل تدمير تنظيم «داعش» وهزيمة وكلاء لإيران. لا يمكن لواشنطن محو هذه النماذج الفاسدة والمزيفة للإسلام. لا يمكن إلا للسكان المحليين فعل ذلك. ما في وسعها أن تفعل، وينبغي لها أن تقوم بذلك، هو دعم تلك الدول والمجموعات التي تسعى للقيام بهزيمة المتطرفين، وبصرامة أكثر بكثير مما فعلت حتى الآن. ونظراً للتحديات الكبرى التي تشكلها الصين وروسيا، ينبغي أن يكون التركيز على النوعية أكثر من الكمية. وهذا يعني زيادة الاعتماد على القوات الخاصة والمستشارين العسكريين لمساعدة الحكومات والمجموعات المحلية، بدعم من القوات الجوية والعمليات الإلكترونية، كما هو الحال في أوروبا الشرقية، فإنه يعني أيضاً تبني الموقف العسكري بالحملات التي تؤكد القدرة على إرسال تعزيزات بسرعة في حال حدوث عدوان سافر، في هذه الحالة من قبل إيران.

اليد العليا

العنصر الأساسي في أي استراتيجية دفاعية ينطوي على اكتساب مزايا عسكرية في مناطق معينة لتعويض الخسائر في مناطق أخرى. على سبيل المثال، الاحتكار الذي تتمتع به الولايات المتحدة في وسائل الحرب الدقيقة يقترب من نهايته مع اكتساب منافسيها لقدرات جديدة. لأكثر من 70 عاماً، ركزت واشنطن على بناء القوات البرية والجوية في القواعد الأمامية، واختيار مواقع أسطولها بالقرب من السواحل، ولكن مع الأعداد المتزايدة من الصواريخ والطائرات المزودة بذخيرة موجهة بدقة، فإن الصين والمنافسين الآخرين باتوا قادرين، على نحو متزايد، على استهداف القوات الأميركية على مسافات أكبر.

تخسر الولايات المتحدة أيضاً تفوقها في عدد من التقنيات العسكرية الأساسية، فالذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والطاقة الموجهة، والهندسة الوراثية والروبوتات، كل هذه التخصصات لها تطبيقات عسكرية، ولكن يجري تطويرها من قبل القطاع التجاري؛ بحيث تكون في متناول أي شخص لديه الوسائل للحصول عليها، بما في ذلك منافسو الولايات المتحدة.

لاتزال القوات النووية الأميركية الأساس الذي يرتكز عليه الأمن القومي، ولكن السياق الذي تعمل فيه هذه القدرات تغير بشكل كبير. لقد دخل العالم عصره النووي الثاني، بعد أن تحول من المنافسة بين قطبين ــ أميركا والاتحاد السوفييتي ــ إلى منافسات إقليمية وعالمية متعددة الأقطاب، وذلك على نحو متزايد، وأصبحت هذه المنافسات متعددة الأبعاد أيضاً. على الرغم من أن الأسلحة النووية تحتفظ بالصدارة، فقد دخلت الاستراتيجية الحربية دفاعات وقدرات جديدة، مثل الذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الالكترونية، إضافة إلى الأنظمة الجوية والصاروخية المتقدمة، فما اصطلح على تسميته بـ«التوازن النووي» قد يصبح الآن «التوازن الاستراتيجي».

الصين وروسيا، على سبيل المثال، أعربا عن قلقهما إزاء قدرة الولايات المتحدة الناشئة، على توجيه «ضربات فورية» على مستوى العالم، والتي من شأنها أن تسمح للقوات الاميركية بضرب أهداف في أي مكان في العالم في غضون ساعة واحدة. واشتاطت موسكو وبكين غضباً من الدفاعات الجوية والصاروخية الأميركية: احتج الروس على خطط أميركا لوضع نظام دفاع صاروخي في أوروبا الشرقية، للتعامل مع الهجمات التي تنطلق من منطقة الشرق الأوسط، كما تعارض الصين خططاً مماثلة في كوريا الجنوبية تهدف الى حمايتها من أي هجوم تقوم به كوريا الشمالية.