أميركا تسعى إلى تلطيف العلاقـــــات مع تركيا

آخر مرة زار فيها نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، تركيا في يناير حمل معه رسالة صارمة للرئيس رجب طيب أردوغان، مفادها أن نموذجه للديمقراطية الإسلامية يعطي مثالاً سيئاً من خلال ترهيبه لوسائل الإعلام وتهديده الحياة الجامعية.

ولكن لهجته كانت مختلفة بشكل ملحوظ لدى وصوله إلى أنقرة، الأربعاء الماضي، بعد أسابيع من وقوع انقلاب فاشل في تركيا، أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين، وبدا أنه يحاول الحد من الأضرار الدبلوماسية التي قد تلحق بالعلاقات بين الجانبين.

وغضب المسؤولون الأتراك بسبب القلق الذي أبدته واشنطن والعواصم الأوروبية إزاء حملة القمع التالية، التي قامت بها أنقرة على المتآمرين المشتبه فيهم، وعدم الاكتراث بمحاولة الانقلاب نفسها، على حد تصورهم.

تم تجنّب سيناريو الكابوس



قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن علاقات تركيا مع الولايات المتحدة تزداد تعقيداً في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، وإن هذه المحاولة الفاشلة تركت علاقة أميركا مع أهم حليف لها في المنطقة في حالة من الغموض وعدم اليقين. وأوضحت الصحيفة، في تحليل إخباري كتبه غريغ جافي، أن الولايات المتحدة تعتمد على تركيا بشكل كبير في قتال تنظيم «داعش»، وفي توفير ملاذ آمن للاجئين الفارين من سورية. ونُسب إلى مسؤول كبير سابق في البنتاغون متخصص في شؤون الشرق الأوسط في «مركز الأمن الأميركي» الجديد، هو إيلان غولندبرغ، قوله إنه تم تجنّب سيناريو الكابوس، وأن تركيا ستبقى غير مستقرة وعرضة للقلق والمكائد العسكرية. وقال الكاتب إنه من المرجح أن تتعقد العلاقة بين تركيا وأميركا التي تشعر بالقلق إزاء تفرّد أردوغان بالسلطة، وإزاء تضييقه الخناق على قادة المعارضة داخل البلاد. ونُسب إلى المسؤول الكبير السابق في البيت الأبيض، ديريك تشوليت، قوله إنه يصعب أن نتوقع المزيد من الديمقراطية في تركيا عقب المحاولة الانقلابية، مضيفاً أن العلاقة مع تركيا ستزداد تعقيداً. وقال الكاتب إن أردوغان انتقد الولايات المتحدة منذ زمن لسماحها للمعارض الإسلامي التركي غولن - الذي يعتقد أنه مناوئ له - بالعيش في ولاية بنسلفانيا. وأشار إلى أن تشوليت قال إن لدى أردوغان هاجساً من أنصار غولن منذ سنوات، وأضاف تشوليت أنه حضر اجتماعاً بوجود أردوغان، الذي قضى وقتاً أكثر في الحديث عن أنصار غولن بالمقارنة مع حديثه عن خطر «داعش». وأشار الكاتب إلى أن المسؤولين الأميركيين والأتراك قضوا أشهراً وهم يناقشون مسألة استخدام القوات الجوية الأميركية لقاعدة أنجرليك في تركيا، وأن الأحداث الأخيرة في تركيا قد تلقي بظلالها على هذه المسألة الحيوية. • يمثل إضعاف التحالف الأميركي التركي قلقاً للولايات المتحدة التي تعوّل على الدعم الذي تقدمه تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. • مسؤول أميركي: «تعاطف نائب الرئيس صادق، ومن المهم للشعب التركي أن يسمعه. في الوقت الذي يسود فيه غموض كبير من المهم أن تذكر الأصدقاء أنك تساندهم».

ويمثل إضعاف التحالف الأميركي التركي قلقاً للولايات المتحدة التي تعوّل على الدعم الذي تقدمه تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وربما أدى إعادة أردوغان العلاقات مع روسيا، بل ومناقشة التعاون العسكري مع الرئيس فلاديمير بوتين إلى مضاعفة مخاوف الأميركيين.

وقدم بايدن رسالة تحالف ومصالحة لدى اجتماعه مع أردوغان، ورئيس وزراء تركيا، في أنقرة يوم الأربعاء.

وقال بايدن: «اسمحوا لي أن أقولها للمرة الأخيرة.. إن الشعب الأميركي يقف معكم.. باراك أوباما كان من أوائل الناس الذين اتصلوا بكم. ولكنني أعتذر. كنت أتمنى لو أنني استطعت أن أكون هنا قبل ذلك».

وقال إن المسؤولين الأميركيين سيتعاونون في التحقيق في الأدلة ضد فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، والذي ينحي أرودغان باللوم عليه في تدبير محاولة الانقلاب مع أنصاره.

وطالب أردوغان واشنطن بتسليم غولن، الذي نفى أي تورّط له في محاولة الانقلاب، ولكن السلطات الأميركية قالت إنه يجب على تركيا أن تقدم أولاً أدلة على ارتكابه خطأ.

وقبل ساعات من وصول بايدن، وفي إبراز في الوقت المناسب للدور الذي تلعبه تركيا في الحرب ضد تنظيم «داعش» شنت القوات التركية بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، هجوماً كبيراً عبر الحدود داخل شمال سورية لطرد مقاتلي التنظيم من بلدة جرابلس الحدودية.

وقال القائد الأعلى السابق للتحالف في حلف شمال الأطلسي، الأميرال جيمس ستافريدس، إن مفتاح العلاقات الأميركية مع تركيا، هو تحقيق توازن في التوترات الواقعية والمثالية بين الحاجة إلى وجود حليف قوي وإقليمي في حلف شمال الأطلسي، وإعطاء اهتمام لحقوق الإنسان.

ومنذ محاولة الانقلاب التي قُتل فيها أكثر من 240 شخصاً فصلت السلطات التركية أو أوقفت عن العمل عشرات الآلاف من العسكريين والموظفين الحكوميين والقضاة الذين يشتبه في صلتهم بشبكة غولن. واعتُقل رسمياً نحو 40 ألف شخص بسبب صلاتهم بمحاولة الانقلاب.

وتوترت علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي أيضاً بسبب رد الفعل على حملة الحكومة. وأبدى مسؤولو الاتحاد الأوروبي، مثل واشنطن، قلقهم إزاء حجم التطهير، وحثوا أنقرة على تعزيز سيادة القانون.

وزاد هذا الخلاف من التوترات بشأن اتفاق للاتحاد الأوروبي مع تركيا للمساعدة في معالجة أزمة المهاجرين بأوروبا، وهو الجزء القوي الآخر من النفوذ الذي يمتلكه أردوغان مع الغرب.

وحذرت أنقرة من أن تركيا قد تتراجع عن وعدها بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، إذا لم يمنح الاتحاد الأوروبي الأتراك حق السفر بلا تأشيرة في أكتوبر المقبل.

وكثيراً ما انتقد المسؤولون الأوروبيون في الماضي أردوغان بشأن ما يصفه معارضوه بالنزعة التسلطية الزاحفة، وعدم التسامح مع المعارضين، بما في ذلك سجن الصحافيين الذين يوجهون انتقادات، وهي اتهامات نفاها الزعيم التركي.

ولكن من زاروا تركيا، خلال الأسبوعين الماضيين، تحدثوا مثل بايدن بلهجة تصالحية على نحو أكبر.

وحتى قبل التوترات الدبلوماسية التي أعقبت محاولة الانقلاب كانت العلاقات الأميركية التركية معقدة وحساسة.

وعملت الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي معاً ضد تنظيم «داعش» في سورية. ولكن تركيا تدعم المعارضين السوريين في حملة ليس لطرد تنظيم «داعش» فحسب، ولكن أيضاً لوقف تقدم قوة تدعمها الولايات المتحدة مشكّلة أساساً من مقاتلين أكراد، تعتبرهم أنقرة حلفاء للمتمردين الأكراد في أراضيها.

وأكد الطبيعة المزدوجة للمخاوف الأمنية التركية في سورية المجاورة توغلها بدعم من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والذي قالت إنه يستهدف منع المقاتلين الأكراد من السيطرة على أراضٍ بالقدر نفسه لاستهدافه القضاء على تنظيم «داعش». وقال مسؤول أميركي إن زيارة بايدن استهدفت إلى حد ما تصحيح الانطباع بين بعض الأتراك، بأن واشنطن وافقت إلى حد ما على محاولة الإنقلاب، وأيضاً لتوضيح تفهم الحكومة الأميركية للصدمة التي سببتها محاولة الانقلاب لتركيا.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن «تعاطف نائب الرئيس صادق، ومن المهم للشعب التركي أن يسمعه. في الوقت الذي يسود فيه غموض كبير من المهم أن تذكر الأصدقاء أنك تساندهم».

وزار بايدن مبنى البرلمان في أنقرة، الذي تعرض للقصف خلال محاولة الانقلاب من قبل طيارين مارقين، مبدياً أسفه على سقوط قتلى.

واعترف أردوغان بأهمية التحالف بين تركيا والولايات المتحدة، ورحب برسالة التضامن التي قدمها بايدن. لكنه رفض تصريحات بايدن التي قال فيها إن محكمة اتحادية أميركية لابد أن تقرر ما إذا كان سيتم إرسال غولن إلى تركيا، بدلاً من المطالبة بتسليم غولن بشكل مباشر.

وقالت صحيفة صباح التركية اليومية المؤيدة للحكومة في مقال افتتاحي الأسبوع الماضي: «يا لها من فرصة أهدرها هو والإدارة الأميركية.هل قطع كل هذه المسافة الطويلة إلى تركيا لمجرد أن يقول إن (الأمر في يد القضاء)؟ ألم يكن يكفي أن يقوم متدرب بسيط في مكتبه بنقل الرسالة نفسها دون إثارة كل هذه الضجة؟».