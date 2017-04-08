اليمن.. تحذير من استحداث الانقلابيين منافذ جمركية واحتجاز قوافل الإغاثة

حذر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح من خطورة استحداث الميليشيا الانقلابية منافذ جمركية ونقاط عسكرية في مداخل صنعاء والمدن الرئيسية بهدف احتجاز القوافل الإغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع الداخلة الى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

ونقلت وكالة الأبناء اليمنية " سبأ " عن فتح في تصريحه اليوم أن مثل هذه النقاط غير القانونية أسهمت بشكل كبير في تردي الوضع الانساني في تلك المحافظات ولا تحتمل مزيدا من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين منبها إلى أن الوضع ينذر بكارثة إنسانية ".

وطالب جيمي ماكغولدريك منسق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الأممية .. بإدانة استحداث الميليشيا الانقلابية هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجار اليمنيين والمنظمات الإغاثية التي تعمل على خدمة أبناء الشعب اليمني و تحديد مواقف واضحة من هذه الأعمال.

وحمل وزير الإدارة المحلية الميليشيا الانقلابية مسؤولية تردي الأوضاع الانسانية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها نتيجة المضايقات التي تقوم بها بحق المنظمات الإغاثية والعاملين فيها .. مؤكدا أن الميليشيا بهذه التصرفات تمارس عقابا جماعيا على أبناء تلك المحافظات.

ووصف ممارسات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالخارجة عن القوانين الدستورية والدولية وتتنافى مع المبادئ الانسانية والدولية .. مطالبا بإيقاف تلك الأعمال والسماح بإدخال السلع الغذائية والمساعدات الإنسانية الى مستحقيها والتوقف عن ابتزاز التجار .. محذرا من أن الاستمرار في هذه الأعمال يهدد حياة الملايين في أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.