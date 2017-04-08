القوات العراقية تقتل 200 داعشي في محافظة صلاح الدين

أعلنت محافظة صلاح الدين، أمس، عن انطلاق عمليات عسكرية استباقية في المحافظة لملاحقة أفراد تنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن العملية التي حملت اسم «ثأر شهداء العراق وصلاح الدين» أسفرت عن مقتل نحو 200 مسلح من التنظيم.

وقالت المحافظة في بيان إن «صلاح الدين تزف البشرى لأهالي المحافظة بتنفيذ قيادة العمليات مدعومة بمختلف صنوف القوات الأمنية في المحافظة عمليات استباقية في مناطق عدة تسفر عن قتل أكثر من 200 داعشي ثأراً لشهداء العراق والمحافظة».

وأضافت أن العمليات «أسفرت عن تدمير أربع سيارات وجرافة مفخخة في قاطع الصينية».

وأشارت إلى أن طيران الجيش العراقي كان له مساهمة كبيرة في دعم القوات البرية وتأمين الغطاء الجوي لها، فضلاً عن دك الكثير من معاقل الدواعش.

وشهدت مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، الثلاثاء الماضي، تسلل عدد من عناصر «داعش» الى المدينة ومهاجمتهم دورية للشرطة وتحصنهم في إحدى المدارس بحي الزهور، حيث اشتبكوا مع القوات الأمنية التي حاصرتهم، لتتمكن من قتلهم جميعاً، فيما أفاد مصدر أمني بأن تلك الاشتباكات أسفرت عن سقوط 34 قتيلاً من المدنيين وعناصر القوات الأمنية.

إلى ذلك، أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، بأن مسؤول مفارز تنظيم «داعش» في حمرين شمال شرق ب‍عقوبة، الملقب «أبوعبدالله العراقي» قتل مع أحد مرافقيه بقصف صاروخي لـ«الحشد الشعبي» استهدف احدى مضافات التنظيم.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «العراقي مسؤول عن سلسلة أعمال عنف جرت أخيراً في حمرين، ومنها عمليات قصف بعض المناطق القريبة من ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة)».