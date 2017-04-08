3 قتلى بعملية دهس «إرهابية» في استوكهولم.. والإمارات تُدين

قُتل ثلاثة أشخاص، أمس، دهساً بشاحنة صدمت حشداً من الناس وسط العاصمة السويدية استوكهولم، فيما أكد رئيس الوزراء، ستيفان لوفن، أن جميع الملابسات تشير إلى أن الدهس هجوم إرهابي، في حين دانت دولة الإمارات الحادث الإرهابي.

وقالت الشرطة السويدية إن ثلاثة أشخاص قتلوا، عندما دهست شاحنة حشداً من الناس في شارع تجاري بوسط استوكهولم، ثم اصطدمت بمتجر.

وأفادت متحدثة باسم قوى الأمن السويدية بسقوط قتلى، والكثير من الجرحى، مضيفة في بيان أن البحث جارٍ «عن منفذ أو منفذي هذا الاعتداء».

وندّد رئيس الوزراء بالاعتداء، مؤكداً ان «السويد تعرضت لهجوم».

وعلى الأثر، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن أي اعتداء على أي بلد في الاتحاد الأوروبي، هو «اعتداء علينا جميعاً».

وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن ألمانيا تقف إلى جانب السويد، وأضافت: «نحن معاً ضد الإرهاب».

ووقع الهجوم على مقربة من متجر آلنس الكبير، عند تقاطع جادة كلارابيرغسغاتان الرئيسة، وأهم طريق للمشاة في العاصمة، طريق دروتنينغسغاتان.

كما قالت المتحدثة باسم شركة «سبندروبس» للنقل، روز ماري هيرتزمان، إن الشاحنة مسروقة، و«تمت سرقتها أثناء تسليم بضائع لمطعم».

في السياق، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أمس، موقف دولة الإمارات الثابت، الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، ودعوتها المجتمع الدولي إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية.

وشددت على وقوف الإمارات إلى جانب السويد، في مواجهة هذا الإرهاب الأسود.