الإمارات اليوم

مواجهات مع الاحتلال في مخيم الجلزون

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اندلعت، أمس، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله. وقال شهود عيان إن القوات أطلقت قنابل الصوت والمسيلة للدموع والرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين. واعتقلت قوات الاحتلال شاباً وفتيين، فيما حاصر الشبان الجنود الإسرائيليين في أحد أزقة المخيم، ما استدعى طلب قوات أخرى للخروج من المخيم. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال تعمدت تخريب سيارات بعض الفلسطينيين قبل انسحابها. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة، طالت 13 فلسطينياً.

 

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