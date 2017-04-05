إسبانيا تصادر أملاك رفعت الأسد بقيمة 691 مليون يورو

أجرت السلطات الإسبانية، أمس، مداهمات استهدفت أملاكاً لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، وعائلته، في منتجع ماربيا (جنوب)، وصادرتها.

وقال مصدر قضائي إن المداهمات التي نفذها الحرس الوطني تمت في ميناء بويرتو بانوس الفخم لليخوت في منطقة الأندلس، مشيراً إلى أنها على ارتباط بتحقيق في فرنسا حول شبهات باختلاس رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، أموالاً عامة وتبييض أموال. وتقدر أملاك رفعت الأسد وعائلته في إسبانيا بـ691 مليون يورو، بحسب المصدر الذي أشار إلى «مصادرة كل هذه الأملاك»، مؤكداً أن القاضي خوسيه دي لا ماتا ينسق عملية قضائية ضد رفعت الأسد «في قضية تبييض رساميل ضمن عصابة منظمة في بويرتو بانوس وماربيا». وأثبت التحقيق أن لرفعت الأسد وعائلته 503 أملاك في إسبانيا، بين منازل صيفية وشقق فخمة ومواقف سيارات وأملاك ريفية.