كركوك تقر إجراء استفتاء للانفصال و«العودة لإقليم كردستان»

صوّت مجلس محافظة كركوك العراقية، أمس، لمصلحة قرار يتضمن إجراء استفتاء بالمحافظة على «العودة إلى إقليم كردستان»، كما صوت ضد قرار البرلمان العراقي الرافض رفع علم كردستان في المدينة.

وكان البرلمان العراقي صوت، السبت الماضي، لرفض رفع علم إقليم كردستان في مدينة كركوك (250 كلم شمال بغداد). ونقلت وكالة «باسنيوز» عن رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة، ريبوار طالباني، قوله إن «قرار البرلمان العراقي خاطئ ولا قانوني ولا دستوري، ففي ظل هذا العلم تدافع قوات البشمركة عن كركوك منذ سنوات».

وأثار رفع إدارة مدينة كركوك أخيراً علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي الاتحادي فوق الأبنية الحكومية رفضاً عربياً وتركمانياً واسعاً في المحافظة.

من ناحية أخرى، أفاد مصدر محلي في محافظة الأنبار، أمس، بأن مقاتلي العشائر، وبدعم من التحالف الدولي، بدأوا عملية واسعة لتطهير صحراء الرطبة من جيوب تنظيم «داعش».

وأضاف المصدر لـ«السومرية نيوز» أن القوات ستطهر أكثر من 40 كيلومتراً من الجهة الشمالية الغربية للرطبة، لافتاً إلى أن «طيران التحالف الدولي يقدم الدعم والإسناد لمقاتلي العشائر خلال العملية». إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن أكثر من 300 ألف شخص فروا من الموصل منذ بدء الحملة العسكرية في أكتوبر الماضي، لطرد «داعش» من المدينة.