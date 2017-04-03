رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون بوتين في ضحايا التفجيرات

تقدم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخالص التعازي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا تفجيرات مترو سان بطرسبرغ، وذلك كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

من جانبه أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن تضامن الإمارات الكامل مع جمهورية روسيا والوقوف إلى جانبها من أجل القضاء على عناصر الاجرام والارهاب الذين يسعون الى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى مستهدفين أرواح الأبرياء.

وأضاف سموه أنه لايمكن بأي حال من الأحوال الاستهانة بالجرائم التي تطال المدنيين ومناطق تجمعهم وهم يعيشون حياتهم العادية.

وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تستوجب تعاونا دوليا وثيقا لوضع حد لهذه الظاهرة الاجرامية.

واعرب عن خالص العزاء والمواساة للقيادة والحكومة الروسية ولاسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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