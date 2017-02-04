قرقاش: ليس من مصلحة إيران والمنطقة المواجهة مع واشنطن

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، أنه ليس من مصلحة إيران والمنطقة المواجهة مع واشنطن. وكتب في تغريدة على «تويتر»: «إنه ليس من مصلحة إيران والمنطقة سياسة المواجهة مع واشنطن التي نراها تتبلور أمامنا، وتغيير النهج الإيراني الإقليمي أساسي في هذه الفترة». وأضاف أن «سياسات المكابرة الإيرانية والتدخل في الشؤون العربية، هي التي أججت المشهد الإقليمي، والحل ليس في التصعيد بل في احترام الجار وعقلانية التوجه». وأكد أن «هذه الأسس أساسها احترام السيادة بعدم التدخل في الشأن الداخلي، والتوقف عن تصدير الثورة والاعتراف بمبدأ المواطنة والانتماء للدولة الوطنية». وأشار قرقاش إلى أن «المنطق يحتم أن تتوقف إيران عن التدخل العابث في الشأن العربي، وأن تتعامل إيجابياً مع المبادرة الخليجية للحوار القائم على أسس راسخة واضحة».