فايز السراج يزور روسيا الشهر الجاري

قالت روسيا، أمس، إنها تتوقع أن يزور رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، فايز السراج، موسكو هذا الشهر، في أحدث مؤشر إلى رغبة موسكو في لعب دور أكبر بالبلد المنقسم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحافية، إن روسيا تسعى للمساعدة في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وترغب في أن تحل الفصائل المتناحرة خلافاتها عبر المحادثات لا العنف.

وأضافت «نواصل العمل مع مركزي السلطة في ليبيا، ونحاول تشجيعهما على تجاوز خلافاتهما الداخلية، والتوصل لحلول وسط بشأن كل المسائل الخلافية».

وفي الشهر الماضي، استقبلت روسيا قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على متن إحدى سفنها الحربية.

وقال مسؤول ومصدر عسكري، يوم الأربعاء الماضي، إن نحو 70 من جنود حفتر، أرسلوا إلى روسيا لتلقي العلاج.