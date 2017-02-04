إسرائيل تصادق على 2086 وحدة استيطانية في «الضفة»

صادق وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس، على مخطط لبناء 2086 وحدة استيطانية، ستضاف لمستوطنات عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المخطط، سيتم بناء 689 وحدة استيطانية في مستوطنة «آلفي منشه»، و630 وحدة في مستوطنة «آريه»، وفي مستوطنة «بيتار عيليت» ستبنى 660 وحدة استيطانية، كما ستبنى 99 وحدة في مستوطنة «كرني شومرون».

وجاء إعلان غالانت بعد ساعات من إنهاء قوات الأمن الإسرائيلية إخلاء بؤرة «عمونا» الاستيطانية، المقامة على أراضي بلدة سلواد قرب رام الله، وينسجم إعلانه مع تصريحات رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، الذي أكد بخطابه لمستوطني «عمونا»، أنه بصدد الإعلان عن إقامة مستوطنة خاصة بهم، عوضاً عن التي أخليت.

وتأتي مصادقة غالانت، بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 6000 وحدة استيطانية، ليصل مجموع ما صودق عليه منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أكثر من 8000 وحدة استيطانية، معظمها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال غالانت إنه سيتم بناء مستوطنة جديدة لمستوطني «عمونا»، وإن لجنة ستشكل لتحديد موقعها، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على إقامتها في أسرع وقت ممكن، وفي حال إقامة هذه المستوطنة، ستكون أول مستوطنة جديدة تبنى في الضفة الغربية منذ عام 1999، بقرار من الحكومة.