الجيش العراقي يقصف غرب الموصل تمهيداً للتوغل البري

شنت القوات العراقية والتحالف الدولي، فجر أمس، قصفاً مدفعياً وغارات جوية مكثفة على الجانب الغربي من الموصل، في خطوة تمهد لاقتحام هذا الجانب برّياً.

وقالت مصادر إن مدفعية الجيش العراقي قصفت بصورة مكثفة الجانب الغربي من مدينة الموصل، الذي يخضع لسيطرة تنظيم «داعش»، واستهدف القصف معاقل مسلحي «داعش» ومواقعهم.

وبالتزامن مع ذلك، أغارات طائرات حربية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي، بشكل مكثف على تحصينات «داعش» في الجانب ذاته.

وكانت القوات العراقية ألقت في اليومين الماضيين منشورات على الجانب الغربي للمدينة، دعت فيها المواطنين هناك إلى الاستعداد لعملية التحرير من قبضة التنظيم الإرهابي.

وتحدثت مصادر في الجيش العراقي عن استكمال التشكيلات المسلحة التحضيرات اللازمة لاقتحام الجانب الأيمن من الموصل، وهي في انتظار الأوامر من القيادة العليا.

على صعيد آخر، عاد الآلاف من النازحين من مخيمات الخازر وحسن الشامي وزيلكان إلى مناطقهم في أحياء الضفة الشرقية من الموصل، بعد عودة الحياة إليها تدريجياً.

وأطلق الجيش العراقي، بدعم من التحالف الدولي، في أكتوبر الماضي، عملية استعادة المدينة من «داعش»، وتمكن مع نهاية يناير من تحرير جانبها الشرقي.

من جهة أخرى، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة له على «تويتر»، التدخل الإيراني في العراق. وقال إن إيران تتوسع أكثر فأكثر في العراق، حتى بعد أن بددت الولايات المتحدة ثلاثة ترليونات دولار هناك منذ مدة طويلة. وأضاف ترامب أن هذا التوسع كان جلياً للعيان منذ وقت طويل، على حد وصفه.