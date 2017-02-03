الانتخابات التشريعية بالجزائر 4 مايو

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أمس، الرابع من مايو موعداً لإجراء الانتخابات الجزائرية. وجاء في بيان الرئاسة «طبقاً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات، وقّع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الخميس 4 مايو 2017». وتجري الانتخابات التشريعية في الجزائر كل خمس سنوات، يتم فيها اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني الـ462 بالاقتراع المباشر على قوائم الأحزاب أو المستقلين. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 10 مايو 2012، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الذي يترأسه بوتفليقة.