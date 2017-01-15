بدء تمرين " خنجر البحر 2017 " بين قواتنا المسلحة والقوات البريطانية

بدأ التمرين العسكري المشترك "خنجر البحر2017 " على أرض الدولة بين قواتنا المسلحة والقوات البريطانية في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية.

ويستمر التمرين الذي تشارك فيه وحدات من القوات المسلحة عدة أيام..ويتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة وذلك في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين قواتنا المسلحة والقوات البريطانية في سبيل توحيد العمل المشترك وأسلوب التدريب الأمثل لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يواكب العصر.

ويأتي تمرين خنجر البحر 2017 بين دولة الإمارات وبريطانيا ضمن سلسلة التمارين المشتركة التي تقام بين البلدين في إطار التعاون العسكري المشترك بهدف التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات العسكرية المشتركة وتفعيل الإجراءات الموحدة بين مختلف الأسلحة المشاركة.

يذكر أن قواتنا المسلحة دأبت على تنفيذ مثل هذه التمارين المشتركة بهدف صقل القدرات والإمكانات القتالية وذلك انطلاقا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الدائم على رفع مستوى الأداء والكفاءة والعمل بروح الفريق الواحد وفق إستراتيجية واضحة المعالم بهدف الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة للتعامل مع الأجهزة والأسلحة الحديثة على كافة مسارح العمليات.