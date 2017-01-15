"تويتر" يعتزم إغلاق حساب ترامب بسبب عنصريته

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيحذف حساب الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب في غضون ال 48 ساعة المُقبلة، بسبب "عُنصريته وخطاباته الانقسامية".

وقال المتحدث باسم الشركة، بول هورنر، إن"تويتر"ستتعامل بحزم مع أي مُستخدم يروّج للكراهية، العنصرية، والتعصّب". وأضاف: "قد يكون دونالد ترامب نجح في الوصول إلى البيت الأبيض، لكن ينبغي أن يقف شخص على الأقل في مواجهته".



واضاف هورنر كل ما يفعله ترامبيعيد الولايات المتحدة للوراء؛ بدءًا من تعيينه للعنصري ستيف بانون، وطريقته في توحيد كل كارهي الشعب المسلم في أميركا، ودعمه للمنظمات السلطوية لذوي البشرة البيضاء وتعيينه لمجلس الوزراء بالكامل من المليارديرات والمليونيرات، كي يدعموا حقوق المعدمين، واستطرد أن المسؤول عن ملف التعليم في حكومة ترامب شخص لا يؤمن بالتعليم الحكومي، قائلًا "تويتر لن يساعده ولن يشجعه على ما يفعل وهو يسخر من منصب الرئاسة، وليس لدينا أي خيار سوى حذف حسابه".

بدوره أصدر ترامب بياناً رسمياً رداً على "تويتر"، وصف قرارها بأنه "مُثير للضحك"، وأشار إلى أنه يعمل مع مُحاميه على تصحيح الوضع.

وقال مصدر مقرب من الفريق الانتقالي لـ"ترامب" لـ"سي إن إن" إن ترامب سيكون له حسابه الجديد،، للبدء في استخدامه فورًا بعد أن يغلق "تويتر" الحساب الأساسي.