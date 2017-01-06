ملكة السويد: القصر الملكي مسكون بالأشباح

كشفت الملكة السويدية "سيلفيا" بأن القصر الملكي "دورتنيغولم"، الذي تعيش فيه مع زوجها الملك "كارل غوستاف" مسكون بأشباح صديقة وودودة للغاية.

وقالت الملكة في برنامج وثائقي يبثه تلفزيون "بي أس تي في"، إن القصر مسكون بالأشباح، مشيرة إلى أن الأشباح "أصدقاء صغار ودودون للغاية، وأنك تشعر أنك لست وحيدا هناك"، مضيفة "أن الأمر مثير للغاية، ولن يشعرك بالخوف".

والأمر لا يقتصر على سيلفيا في الاعتقاد بوجود أشباح ودودة في القصر، إذ إن شقيقتها الأميرة كريستينا تدعم أقوالها في هذا الشأن.



وقالت كريستينا في البرنامج الوثائقي نفسه "هناك الكثير من الطاقة في هذا القصر، من الغريب ألا تتخذ هيئة ما".



وأضافت "هناك قصص عن الأشباح في كل المنازل القديمة، لقد هيمنت على حياة الناس طوال قرون.. والطاقة تبقى".

وكان قد تم تشييد قصر دروتنينغهولم، الذي تم إدراجه على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، على جزيرة لوفون في ستوكهولم في القرن السابع عشر.



وقصر دروتنينغهولم هو المقر الدائم للملك كارل غوستاف والملكة سيلفيا، البالغة من العمر 73 عاما، وابنة رجل أعمال ألماني من زوجة برازيلية.



وكانت كارل غوستاف وسيلفيا تزوجا قبل 40 عاما، ما يجعلها أطول ملكات السويد على العرش.

