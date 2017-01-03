بالفيديو والصور...تركيا تتوصل الى معلومات جديدة عن منفذ اعتداء اسطنبول الفار

لا يزال منفذ اعتداء اسطنبول ليلة رأس السنة فاراً بالرغم من الحملات الواسعة القائمة للعثور عليه، إلا أن السلطات التركية باتت تملك الكثير من المعلومات حوله، كما يبدو انه سبق وأن قاتل في سورية في صفوف تنظيم داعش.

ونشرت السلطات التركية صوراً لمنفذ الاعتداء الذي قتل 39 شخصا ليلة رأس السنة الميلادية في ملهى ليلي مشهور بعد أن فتح عليهم النار في شكل عشوائي.

وتبين للمحققين أن منفذ الاعتداء الذي تبنى مسؤوليته تنظيم داعش الإرهابي يتحدر من احدى دول آسيا الوسطى، مثل قيرغيزستان أو أوزبكستان، حسب صحيفة حرييت.

واعتبرت وزارة الخارجية في قيرغيزستان، اليوم أنه "من المستبعد" ان يكون منفذ اعتداء اسطنبول من رعاياها، إلا أنها تقوم بكل التحقيقات اللازمة.

وكتب المعلق عبد القادر سلفي المعروف بقربه من السلطات يقول، إن السلطات كشفت هوية الجاني وتبين أنه سبق وأن شارك في القتال في سورية الى جانب تنظيم داعش.

وتحدثت الحكومة التركية، أمس، عن "تحقيق صعب"، وأعلنت "التوصل الى معلومات اضافية تتعلق ببصمات المهاجم وشكله" من دون الدخول في التفاصيل.

واعتقل اجنبيان، اليوم، في مطار اتاتورك في اسطنبول، ما يرفع الى 16 عدد الاشخاص الذين اعتقلوا حتى الان في اطار التحقيقات في اعتداء اسطنبول.

ونشرت وكالة دوغان التركية للانباء شريط فيديو يظهر فيه المهاجم وهو يلتقط صورا لنفسه، بينما كان يتسكع في ساحة تقسيم الشهيرة السياحية في قلب اسطنبول.

وحسب الكاتب في صحيفة حرييت فان السلطات تريد القاء القبض على المهاجم حيا للتمكن من تفكيك أي شبكة محتملة قد تكون وراء الاعتداء، أو قد تكون في صدد الاعداد لاعتداءات جديدة.