نتنياهو ينفي ارتكابه أي تجاوزات مالية

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، ارتكابه أي تجاوزات، قبيل استجوابه من قبل الشرطة الإسرائيلية للاشتباه في تلقيه «هدايا مخالفة للقانون»، من جانب اثنين من رجال الأعمال.

وقال نتنياهو في مستهلّ اجتماع لحزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه، في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في شريط فيديو نشر على صفحته، «نسمع كل تقارير الإعلام، ونرى ونسمع الأجواء الاحتفالية في استوديوهات التلفزيون وفي أروقة المعارضة».

وأضاف «أريد أن أقول لهم، إن عليهم الانتظار من أجل الاحتفال، لا تتسرعوا، قلت لكم وسأكرر: لن يكون هناك أي شيء، لأنه لا يوجد أي شيء».

وبحسب وسائل الإعلام، فإن نتنياهو تلقى هدايا بعشرات آلاف الدولارات من رجلي أعمال إسرائيلي وأجنبي مقربين منه، وفي حال تأكدت هذه الوقائع، فإن رئيس الوزراء يواجه تهمة «استغلال السلطة» إليه.