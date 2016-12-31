بوتين «لن يطرد أحداً» رداً على عقوبات واشنطن

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن بلاده «لن تطرد أحداً»، رداً على العقوبات التي أعلنتها واشنطن، أول من أمس، ضد موسكو لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال بوتين، في بيان نشره الكرملين: «لن نطرد أحداً»، بعدما كان وزير خارجيته، سيرغي لافروف، اقترح طرد 35 دبلوماسياً أميركياً.

ترامب امتنع عن انتقاد العقوبات، التي أعلنها أوباما ضد روسيا.

وأضاف أن روسيا تحتفظ لنفسها «بحق الرد بإجراءات مماثلة»، و«ستقرر خطواتها المقبلة، لإعادة العلاقات الروسية الأميركية، بالنظر إلى سياسة إدارة الرئيس (المنتخب) دونالد ترامب».

كما ندد بوتين بـ«الإجراءات الجديدة غير الودية»، التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، معتبراً أنها «تحريضية»، وتهدف إلى «زعزعة العلاقات الروسية الأميركية، بشكل أكبر».

وقال «لكننا لن ننزل إلى مستوى دبلوماسية غير مسؤولة، ولن نخلق مشكلات للدبلوماسيين الأميركيين».

وأضاف بوتين «من المؤسف أن إدارة أوباما تنهي عملها بهذه الطريقة، لكنني أتمنى له ولأفراد أسرته عاماً سعيداً، رغم كل شيء».

ودعا بوتين «كل أبناء الدبلوماسيين الأميركيين» المعتمدين في روسيا، إلى الاحتفال التقليدي، الذي يقام في الكرملين بمناسبة عيد رأس السنة، وعيد الميلاد لدى الطائفة الأرثوذكسية، في السابع من يناير المقبل. وكان لافروف أعلن، في بيان، أن «وزارة الخارجية اقترحت على الرئيس إعلان 31 دبلوماسياً في السفارة الأميركية في موسكو، وأربعة دبلوماسيين في القنصلية الأميركية العامة في سان بطرسبورغ (شمال غرب)، أشخاصاً غير مرغوب فيهم».

كما اقترح لافروف منع الدبلوماسيين الأميركيين من استخدام منزل في الريف بضاحية موسكو، ومبنى يستخدمونه كمستودع في العاصمة.

وتشمل الإجراءات، التي أعلنها أوباما أول من أمس، إزاء روسيا، طرد 35 شخصاً، اعتبرتهم واشنطن عملاء من الاستخبارات الروسية، وإغلاق موقعين روسيين في نيويورك، وفي ولاية ميريلاند، بالقرب من واشنطن، اعتبرا بمثابة مراكز لعملاء روس.

وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات اقتصادية على جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (إف إس بي)، وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (جي آر يو)، وعلى أربعة مسؤولين في «جي آر يو»، من بينهم رئيسه إيفور كوروبوف.

وتتهم واشنطن موسكو بتنسيق القرصنة المعلوماتية، التي طاولت الحزب الديمقراطي والبريد الإلكتروني لفريق المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وأثرت في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ونفى الكرملين «بشكل قاطع» هذه «الاتهامات، التي لا أساس لها»، واتهم واشنطن بالسعي إلى «تدمير» علاقاتها مع موسكو.

من جهته، امتنع ترامب، الذي كرر مراراً عدم تصديقه للاتهامات بالتدخلات الروسية، عن انتقاد العقوبات التي أعلنها أوباما.