انطلاق المرحلة الثانية من عمليات استعادة الجانب الشرقي للموصل

اعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق عبد الغني الأسدي، أمس، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات استعادة السيطرة على الجانب الشرقي لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش».

وقال الأسدي «انطلقت الصفحة الثانية من تحرير الساحل الأيسر في الموصل». وأضاف أن «قواتنا بدأت التقدم باتجاه حي القدس، والان اشتبكت مع العدو وهناك مقاومة. سنقضي عليهم». وأشار إلى أن «قوات الجيش في المحور الشمالي والمحور الجنوبي باشرت بالتقدم في نفس الوقت».

وتباطأ القتال في الفترة الماضية، لكن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أكد أن ذلك لغرض مراجعة الخطط العسكرية لتقليل الخسائر بين صفوف المقاتلين و«مفاجئة العدو». واعلن العبادي، الثلاثاء الماضي، أن قوات الأمن تحتاج إلى «ثلاثة اشهر للقضاء» على تنظيم «داعش».

من جهته، أعلن قائد عمليات تحرير نينوى، الفريق عبد الأمير رشيد يار الله، «شرعت جحافل الحق من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب لتنفيذ المرحلة الثانية لعملية قادمون يا نينوى بتحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل بالكامل».

وقال قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، «آليات الشرطة الاتحادية شرعت بالتقدم في أحياء سومر والانتصار والسلام والمنطقة الصناعية في الساحل الأيسر للموصل».