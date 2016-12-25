اختفاء طائرة روسية بعد دقائق من إقلاعها

اختفت طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية من طراز "تو154-" من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مدينة سوتشي جنوب روسيا صباح اليوم، وفقا لوكالة أنباء انترفاكس الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم ، أن الطائرة التي كانت تقل 91 شخصا على متنها اختفت بعد اقلاعها من مطار مدينة سوتشي.

وافادت الوزارة بأن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار خلال رحلتها من مطار أدلر الساعة 0540 بتوقيت موسكو. وكان على متنها 83 راكبا و 8 من أفراد الطاقم".

وتابع البيان أن "جميع خدمات البحث والإنقاذ من وحدة الطيران في المنطقة العسكرية الجنوبية في كراسنودار والمناطق المجاورة تشارك في عمليات البحث عن الطائرة".