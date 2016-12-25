روسيا مازالت مستعدة لعقد مفاوضات سلام في موسكو بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن موسكو مازالت مستعدة لعقد مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في موسكو.

وأضافت الخارجية في بيان لها «جهود روسيا تتجه إلى هذا الهدف، وتستمر بتعزيز عملية التفاوض في الشرق الأوسط، كعضو الرباعية للوسطاء الدوليين. نود أن نذكّر باستعدادنا لاستضافة القادة الفلسطينيين والإسرائيليين في موسكو، نأمل أن يكون تركيز الأطراف على التعاون البناء والتقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، التي ستسود في المستقبل القريب»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأكدت الخارجية الروسية أن حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية لا يمكن إلا من خلال مباحثات مباشرة، من دون أي شروط مسبقة بين الطرفين.