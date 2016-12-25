العبادي: سنحقق النصر النهائي على «داعش» في الموصل قريباً

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس، إن «هدفنا الأكبر هو تحرير الإنسان، وسنحقق النصر النهائي قريباً على (داعش) في الموصل»، فيما بدأت القوات العراقية قصفاً مدفعياً، للسيطرة على أحياء جديدة في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، من سيطرة «داعش».

وفي التفاصيل، قال العبادي، في كلمة خلال مؤتمر الشباب العراقي، إن «أكبر ضربة تلقتها عصابات (داعش) الإرهابية، تمثلت بتوحدنا لأنها تراهن على تمزيق الأوطان بالتفرقة بين المكونات، وعلى الدول التي تشعر بالأمان الحذر من الخطر المحدق بها، بسبب هذه العصابات».

•القوات الأميركية، التي تساعد القوات العراقية على استعادة مدينة الموصل من تنظيم «داعش»، تقوم بعملية اندماج مكثف مع القوات العراقية.

وأضاف: «اننا حالياً في الموصل نقاتل الإرهاب، وهدفنا الأكبر تحرير الإنسان، حيث حررنا ثلثي المحافظة، وسنحقق النصر النهائي قريباً».

وذكر «في الوقت الذي نحرر فيه الوطن من هذه العصابات، نقوم في الوقت نفسه بإعادة الاستقرار، وإزالة الألغام والعبوات، وإعادة الحياة للمناطق المحررة، لكي يعود أبناء الوطن».

يأتي ذلك في وقت قال فيه العميد عادل ثامر، من قوات مكافحة الإرهاب، إن قوات مكافحة الإرهاب بدأت بقصف مناطق العربي، والمثنى، والدركزلية، والجزائر، والفيصلية، والمهندسين، والأندلس، والشرطة، ضمن المحورين الشرقي والشمالي بالموصل في الساحل الأيسر. وأضاف أن القصف دمر العشرات من مواقع «داعش»، وقتل عدداً من قياداته داخل أوكارهم.

وتوقع الضابط انتهاء السيطرة على هذه المناطق، والإعلان رسمياً عن تحرير الساحل الأيسر بالكامل مع دخول عام 2017، بعد وصول قطعات جديدة إلى الفرقة التاسعة، ومشاركة قوات الرد السريع في عمليات الساحل الأيسر.

وأوضح أن هناك هجمات شرسة من قبل تنظيم «داعش»، على مناطق متفرقة محررة في الجانب الأيسر، تقوم بصدها القوات العراقية على مدار اليوم بعموم أحياء المدينة، في محاولة للتنظيم لاستعادة المناطق المحررة.

في السياق نفسه، قال الكولونيل بالجيش الأميركي، بريت جي. سيلفيا، إن القوات الأميركية، التي تساعد القوات العراقية على استعادة مدينة الموصل من تنظيم «داعش»، تقوم بعملية اندماج مكثف مع القوات العراقية، في تحرك قد يسرع وتيرة الحملة المستمرة منذ شهرين، والتي تباطأت بعد تقدم سريع في البداية.

وأضاف سيلفيا «نقوم بتعزيز اندماجنا معهم، نوسع ذلك ليشمل المزيد من التشكيلات العراقية المتقدمة، بعض التشكيلات التي لم نتشارك معها في الماضي نشترك معها الآن».

وخلال مقابلة نادرة في القسم الأميركي من قاعدة للجيش العراقي، وقوات البشمركة الكردية في مخمور، على بعد 75 كيلومتراً جنوب شرقي الموصل، لم يجب قائد الكتيبة المقاتلة عن سؤال بشأن إن كان جنوده يعملون بالفعل داخل الموصل.

لكن سيلفيا، الذي يقود قوة من 1700 جندي، قال إن مستوى الاندماج يشبه فرق عمليات خاصة صغيرة، تندمج مع قوات محلية أكبر حجماً، للمساعدة في تعزيز قدراتها. وقال «لطالما كانت لدينا فرص للعمل جنباً إلى جنب، لكن لم نندمج قط لهذه الدرجة، كانت هذه دوماً مهمة متخصصة أصغر، حسناً لقد أصبحت مهمتنا الآن، وهي مهمة كبيرة ونحن جزء من تشكيلاتهم».

ووصف سيلفيا التغيرات بأنها «تطور طبيعي» للمهمة الأميركية الأصغر بكثير، مقارنة مع الاحتلال الأميركي، الذي استمر تسعة أعوام، وأعقب الغزو الذي أطاح بصدام حسين، عندما تم نشر ما يصل إلى 170 ألف جندي.

ونفذ التحالف الدولي آلاف الضربات الجوية ضد أهداف لـ«داعش»، في العراق وسورية، ودرب عشرات الآلاف من الجنود العراقيين منذ 2014. وبشكل منفصل نفذت قوات أميركية خاصة عمليات ضد زعماء كبار للتنظيم. وقال جنرال أميركي كبير، لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن القوات العراقية في الموصل دخلت وقفة تعبوية، مخططاً لها مسبقاً، في أول توقف كبير للحملة التي بدأت في 17 أكتوبر الماضي.

لكن سيلفيا عبر عن اعتقاده أن العملية تقترب من «نقطة تحول» في الجانب الشرقي من المدينة، حيث تقدمت القوات العراقية في أكثر من 20 من أحيائها، منذ أن توغلت بها قبل نحو ثمانية أسابيع. وقال «عندما يبدو هذا الزخم كأنه لا رجعة فيه، فأعتقد أننا سنشهد سيطرة وتطهيراً بشكل أسرع في الجانب الشرقي، نحن لم (نصل إلى هذه النقطة بعد)».