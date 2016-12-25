تونس تفكك خلية مرتبطة بالعامري.. وألمانيا تطالب بسرعة ترحيل «المرفوضين»

قالت السلطات التونسية، أمس، إنها فككت خلية مرتبطة بأنيس العامري، المشتبه في تنفيذه هجوماً بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في برلين. وترددت أنباء عن أن العامري منفذ الهجوم، الذي راح ضحيته 12 شخصاً، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، قُتل أول من أمس في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان: «تمت إماطة اللثام عن خلية إرهابية، تتكون من ثلاثة عناصر، تراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، تنشط بين فوشانة ومعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، على علاقة بالإرهابي أنيس العامري، مرتكب العملية الإرهابية التي جدّت بمدينة برلين الألمانية».

وأضاف البيان «تبين أن من بين أفراد الخلية ابن شقيقة العنصر الإرهابي المذكور، الذي بالتحري معه اعترف بأنه يتواصل مع خاله عبر تطبيق (تليغرام)، للإفلات من المراقبة الأمنية، باعتباره مشفراً وسرياً، حيث استقطبه لتبني الفكر التكفيري، وطلب منه مبايعة تنظيم داعش الإرهابي، حيث قام بتسجيل نص المبايعة، وإرسالها إلى الإرهابي المذكور بألمانيا عبر التطبيق المذكور».

وتابع البيان «كما اعترف بأن هذا الأخير أرسل له مبالغ مالية، بهوية تخص شخصاً آخر عن طريق البريد، لمساعدته على الالتحاق به، والانضمام إلى كتيبة (أبو الولاء) بألمانيا، التي أعلمته بأنه أميرها».

في السياق نفسه، طالب وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، بتسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، المنحدرين من دول المغرب العربي.