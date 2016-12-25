آلاف المتظاهرين يطالبون برحيل رئيسة كوريا الجنوبية

تظاهر عشرات آلاف الكوريين الجنوبيين في سيؤول، أمس، للمطالبة بالرحيل الفوري للرئيسة بارك غيون-هي، في أوج إجراءات إقالتها بسبب قضية فساد.

واتجه الحشد، الذي قدر المنظمون عدده بـ550 ألف شخص رغم الصقيع، في ثلاثة طوابير إلى مقر الرئاسة، ومكاتب رئيس الوزراء والمحكمة الدستورية. ولم تعطِ الشرطة تقديرات لعدد المتظاهرين. وكان البرلمان صوت، في 9 ديسمبر الجاري، على مذكرة إقالة الرئيسة الضالعة في فضيحة فساد. وبدأت المحكمة الدستورية، الخميس الماضي، إجراءاتها بشأن إقالة الرئيسة بارك غيون-هي، وأمامها مهلة 180 يوماً للبت في الإقالة. ونظمت التظاهرات ضد الرئيسة، أمس، لليوم التاسع على التوالي.

ولم تعد الرئيسة تحتفظ سوى بلقبها، ونقلت صلاحياتها إلى رئيس الوزراء. وفي حال تأكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، فسيتعين عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.