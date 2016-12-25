حليف لترامب يثير الغضب بعد إدلائه بتصريحات عنصرية ضد أوباما وزوجته

أثار رجل الأعمال، كارل بالادينو، الذي شارك في رئاسة حملة انتخابات دونالد ترامب في نيويورك، موجة من الغضب، بعد أن تمنى وفاة الرئيس باراك أوباما وزوجته، وأدلى بتصريحات عنصرية بحقهما.

وعبر بالادينو عن أمانيه، في مقال نشرته الجمعة أسبوعية «أرت-فويس»، عندما أجاب رداً على سؤال أن أكثر ما يتمنى حدوثه في 2017، هو أن يصاب أوباما «بمرض جنون البقر، بعد أن يقبض عليه متلبساً (مع ثور)، ويموت قبل محاكمته».

ولدى سؤال المرشح الجمهوري السابق لمنصب حاكم نيويورك، عن أكثر ما يتمنى أن يرحل السنة المقبلة، رد بقوله «ميشيل أوباما». وأضاف «أود أن أراها تعود ذكراً، وأن يتم إطلاقها في مجاهل زيمبابوي، حيث تعيش سعيدة في مغارة مع الغوريلا ماكسي». وسرعان ما أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة، بين المسؤولين، وعلى مواقع التواصل.ووصف حاكم نيويورك، أندرو كيومو، أقوال بالادينو بأنها «عنصرية، وبشعة، ومثيرة للاشمئزاز». وأضاف، في بيان، أن بالادينو معروف بتصريحاته «العنصرية اللاذعة، تصريحات لا تعكس مشاعر أو آراء أي نيويوركي حقيقي».

ولم يدافع ترامب عن حليفه أو يتصل به، لكن متحدثة باسمه قالت إن التصريحات «مدانة تماماً، ولا مكان لها في خطابنا العام»، وفق ما نقلت عنها «نيويورك تايمز». في المقابل، نشر بالادينو رسالة وصف أوباما بأنه «رعديد جبان»، وقال إن على زوجته «أن تغادر، وتذهب إلى مكان يسعدها».