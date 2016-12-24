غرق 100 لاجئء في البحر المتوسط

لقي ما لايقل عن 100 لاجئ مصرعهم إثر انقلاب قاربين بالبحر المتوسط في حادثين منفصلين أمس، وأعلنت ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان اليوم

وأشارت إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم غرقا في البحر هذا العام إلى خمسة آلاف شخص على الأقل ليشكل هذا العدد أسوأ إجمالي سنوي لأعداد الوفيات من اللاجئين غرقا في البحر على الإطلاق.

ونقل البيان عن خفر السواحل الإيطالية قوله إن القارب الأول كان يحمل ما بين 120 و 140 شخصا بينهم العديد من النساء والأطفال نجا منهم 63 شخصا بينما كان الثاني يحمل نحو 120 شخصا تم إنقاذ 80 منهم.

ولفت إلى أن الحادثين يسلطان الضوء على الحاجة الملحة لإتاحة مزيد من مسارات الهجرة الشرعية أمام اللاجئين مثل إعادة التوطين والكفالة الخاصة ولم شمل الأسرة ومخططات المنح الدراسية للطلاب وذلك من بين أمور أخرى حتى لا يضطر الناس إلى اللجوء والرحلات الخطرة عبر البحار واستخدامهم من قبل المهربين.

وأكد البيان تعدد أسباب زيادة عدد وفيات اللاجئين المثيرة للقلق، مشيرا إلى أن أغلبها بسبب تدهور نوعية القوارب المستخدمة من قبل المهربين وتقلبات الطقس والتكتيكات المستخدمة من قبل المهربين لتجنب كشفهم من قبل السلطات.



ونوه إلى أن 14 شخصا يلقون مصرعهم يوميا في البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2016 وهو أعلى رقم يتم تسجيله بهذا الخصوص.