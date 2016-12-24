منظمتا إغاثة: 5000 مهاجر غرقوا بالبحر المتوسط في 2016

ذكرت منظمتا إغاثة، أمس، أن عدداً قياسياً بلغ 5000 مهاجر، يعتقد أنهم غرقوا في البحر المتوسط هذا العام بعد انقلاب قاربين، أول من أمس،‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ ومخاوف من وفاة نحو 100 شخص، معظمهم من غرب إفريقيا، كانوا على متنهما.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن القاربين، اللذين كانا ‭‭‭‬‬‬‬‬مكتظين بالركاب، انقلبا في مضيق صقلية بين إيطاليا وليبيا.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، جويل ميلمان، في إفادة بجنيف «يبدو أن هذين الحادثين معاً، سيدفعان بإجمالي الأرقام هذا العام إلى أكثر من 5000 (وفاة)، وهو مستوى مرتفع جديد في هذه الأزمة».

وأضاف أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ عدداً من المهاجرين، وانتشل ثماني جثث حتى الآن. ومضى قائلاً إن عاملين في المنظمة الدولية للهجرة، يتحدثون مع الناجين الذين نقلوا إلى تاباني في إيطاليا.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن أقل بقليل من 3800 مهاجر، لقوا حتفهم في عرض البحر في 2015.

وقال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، وليام سبيندلر، إن «الزيادة المفزعة» في الوفيات هذا العام، ترجع في ما يبدو إلى الطقس السيئ، والنوعية المتدهورة لمراكب الهجرة المستخدمة من قبل المهربين، ومحاولاتهم لتجنب رصدهم. وأضاف «هذه (الأسباب) تشمل إرسال أعداد كبيرة من المهاجرين في وقت واحد، وهو ما يصعب عمل فرق الإنقاذ».