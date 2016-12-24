ميركل تؤكّد زوال الخطر «المباشر» لكن التهديد الإرهابي مستمر

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس، زوال الخطر «المباشر»، بعد مقتل منفذ اعتداء برلين في ميلانو، لكنها قالت إن التهديد الإرهابي لايزال قائماً.

وقالت ميركل للصحافيين في برلين: «يمكننا أن نشعر بالارتياح لزوال الخطر الشديد»، لكن «الخطر الإرهابي بصورة عامة لايزال قائماً، كما هي الحال منذ سنوات عدة، كلنا نعرف ذلك».

وقالت ميركل إن حكومتها ستتحرى ما إذا كان يجب القيام بتغييرات سياسية

وقانونية، وإلى أي مدى سيكون ذلك، إذا ما تقرر القيام بمثل تلك التغييرات، في أعقاب الهجوم المتطرف في برلين، الذي أسفر عن مقتل 12

شخصاً. وظهر أنيس العامري، المشتبه فيه الرئيس في الاعتداء بشاحنة على سوق في برلين، في شريط فيديو نشر أمس، وهو يبايع تنظيم «داعش».