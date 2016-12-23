الإفراج عن كل ركاب الطائرة الليبية المختطفة

أفرج خاطفا الطائرة الليبية في مطار لوقا بالعاصمة المالطية فاليتا عن كل ركابها اليوم الجمعة، حسبما أفادت تقارير من التلفزيون المالطي الرسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن 111 راكبا بالإضافة إلى الطاقم المكون من سبعة أفراد، كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية من طراز إيرباص "إيه 320" التي كانت في رحلة داخلية من سبها إلى طرابلسحيث قام الخاطفان بتحويل مسارها إلى جزيرة مالطا بالبحر الأبيض المتوسط.

وكتب رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات في تغريدة عبر موقع تويتر أنه جرى الإفراج عن أفراد طاقم الطائرة أيضا.

وأضاف في تغريدة لاحقة أنه "يحتمل أن يكون الخاطفان وبعض أفراد الطاقم ما زالوا على متن الطائرة".