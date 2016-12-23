شهيد فلسطيني.. وفرنسا تعقد مؤتمراً خاصاً للسلام بالشرق الأوسط في يناير

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس، خلال مواجهات اندلعت في منطقتي مخيم قلنديا وقرية كفر عقب شمال القدس المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا وعدداً من المنازل في كفر عقب، قبل أن تهدم الجدران الداخلية لمنزل شهيد في القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استشهد على إثرها الشاب أحمد نشأت عثمان الخروبي من سكان حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، وأصيب آخرون إصابات طفيفة.

يأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، أمس، إن بلاده ستعقد مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط في باريس بمشاركة نحو 70 دولة، وستوجه الدعوة للزعيمين الإسرائيلي والفلسطيني لعقد لقاء منفصل في نهايته. وأضاف إيرولت للصحافيين «مازالت فرنسا مصممة على عقد مؤتمر في باريس للتأكيد مجدداً على ضرورة حل الدولتين». ومضى يقول «15 يناير هو الموعد المحدد، ووجهت الدعوة لـ70 دولة. لن نتخلى عن هذا المسعى الآن».

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، أمس، تشكيل جهاز جديد للشرطة البحرية مهمته «حماية» سواحل القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 2006.

وقال قائد الأجهزة الأمنية والشرطية في القطاع، اللواء توفيق أبونعيم، في كلمة خلال حفل الإعلان الذي أقيم في مدينة غزة إن «الشرطة البحرية ستعمل على تأمين امتداد الشريط الساحلي للقطاع»، البالغ طوله نحو 39 كيلومتراً.

وقال إن جهاز الشرطة البحرية «سيناط به إعادة التموضع على سواحل القطاع، وهي أكثر البوابات أثراً على غزة، وملقى على عاتقه أمن المنطقة الساحلية من المهربين والمخلين بالأمن وتنظيم حركة الصيادين».

وعبر عن أمله «ألا يدوم الحصار المفروض على قطاع غزة، وألا يطول انتظار الميناء والمطار، وفتح البوابات المغلقة أمام أهل القطاع». وأشار إلى «قلة الإمكانات لدى الشرطة».

وكلف العميد محمد خلف المسؤول في وزارة الداخلية قائداً للشرطة البحرية. وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية إن عدد أفراد الشرطة البحرية 600 عنصر. ويبلغ عدد عناصر الأجهزة الأمنية والشرطة نحو 18 ألف موظف.