ترامب يعيّن بيتر نافارو المعادي للصين مستشاراً اقتصادياً

عيّن الرئيس الأميركي المنتخب الملياردير بيتر نافارو، خبير الاقتصاد المعروف بعداوته للصين، على رأس «مجلس التجارة الخارجية»، وهو مكتب تابع للبيت الأبيض تم إنشاؤه، كما عين الناشط كارل ايكان مستشاراً خاصاً له لشؤون تنظيم الأعمال.

وقال الرئيس المنتخب في بيان إن نافارو «سيعمل على وضع سياسات تجارية ستسهم في خفض عجزنا التجاري، وستعزز نمونا، وستحد من انتقال الوظائف إلى بلدان أخرى»، مؤكداً أنه «اختاره اقتصادياً صاحب رؤية» لهذا المنصب.

وكان هذا الأستاذ في جامعة كاليفورنيا انتقد في كتاب ألفه بعنوان «كيف فقدت أميركا قاعدتها الصناعية»، الحرب الاقتصادية التي تقوم بها الصين، وطموحها في أن تصبح أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في المنطقة. ويمكن لهذا التعيين أن يثير استياء الصين الغاضبة أصلاً من تهديدات ترامب بالتراجع عن «سياسة الصين الواحدة»، التي تتبعها واشنطن حالياً.

من جهة ثانية، عين ترامب كارل ايكان مستشاراً خاصاً له للشؤون الاقتصادية. وايكان البالغ الـ80 من العمر هو أحد أهم المستثمرين في «وول ستريت»، واشتهر لممارسته الضغوط على شركات يسهم فيها لزيادة أرباح المساهمين. وايكان سيكون مستشار الرئيس حول سبل «التخلص من القواعد المضرة بالوظائف التي تكبح النمو الاقتصادي». وخلال حملته انتقد ترامب مراراً قانون «دود-فرانك» لإصلاح وول ستريت الذي تم التصويت عليه في 2010.