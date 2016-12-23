بوتين يأمر بتعزيز القوة الضاربة النووية الروسية

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، بأن يتم في 2017 تعزيز القوة الضاربة النووية لروسيا، لجعلها قادرة على اختراق أي درع مضادة للصواريخ، كتلك التي تنوي واشنطن نشرها في شرق أوروبا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع كل مسؤولي الجيش الروسي «يجب تعزيز القدرة العسكرية للقوات النووية الاستراتيجية، وقبل كل شيء بمساعدة منظومات صواريخ قادرة على اختراق أي أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ، القائمة حالياً أو المقبلة».

وأعلن بوتين في يونيو 2015 نشر أكثر من 40 صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، ضمن القوات النووية، قادرة على «اختراق أنظمة الدفاع الجوية الأكثر تطوراً»، رداً على المشروع الأميركي لنشر أسلحة ثقيلة في شرق أوروبا.

وقال الرئيس الروسي إن تحديث القوات النووية الروسية المؤلفة من قاذفات استراتيجية وصواريخ بالستية عابرة وغواصات نووية أنجز بنسبة 60%.