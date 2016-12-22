"شهيدة".. أول امرأة ومسلمة مرشحة لرئاسة الوزراء في رومانيا

رشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي في رومانيا امرأة يسارية تنتمي للأقلية المسلمة الصغيرة في البلاد لتولي منصب رئيس الوزراء، وجاء ذلك بعد استبعاد ليفيو دراجني زعيم الحزب في أعقاب إدانة القضاء له بالتزوير.

وسبق أن شغلت المرشحة سيفيل شهيدة 52 عاما منصب وزيرة التنمية الإقليمية في حكومة يسارية سابقة، ويتعين أن يصدق الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على تعيينها ثم فوزها في اقتراع ثقة بالبرلمان لترأس الحكومة.

وكانت النتائج الرسمية قد أظهرت فوز الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في 11 ديسمبر وحصوله على أغلبية مطلقة من مقاعد مجلسي البرلمان.

وبدأ الرئيس يوهانيس مشاورات ليومين مع الأحزاب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، ومن المتوقع أن يعلن اسم رئيس الوزراء المكلف بحلول يوم الجمعة 23 ديسمبر .

وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي -الذي وعد الناخبين أثناء الحملة الانتخابية بزيادة الأجور والمعاشات- يأمل في أن يشغل دراجني الذي يحكم السيطرة على الحزب منصب رئيس الوزراء، لكن الرئيس يوهانيس أعلن صراحة أنه سيرفض قبول تعيين أي رئيس وزراء له سجل إجرامي.

واحتفظ دراجني بمنصبه كرئيس للحزب على الرغم من إدانته أمام القضاء وصدور حكم بسجنه عامين مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الانتخابي في وقت سابق من هذا العام.