تعيين الملياردير كارل أيكان مستشارا خاصا لترامب للأمور التنظيمية

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن الملياردير كارل أيكان سيقدم المشورة لترامب بشأن التخلص مما وصفه ذلك المستثمر الناشط "باللوائح التنظيمية المبالغ فيها" في قطاع الأعمال بالولايات المتحدة.

وقال فريق ترامب في بيان، أمس، ‭ ‬إن أيكان سيكون مستشارا خاصا وليس موظفا اتحاديا ولن توكل إليه مهام محددة. وقال مساعد بالفريق الانتقالي إن أيكان لن يتقاضى راتبا.

وقد يستتبع ذلك الاختيار تمحيصا دقيقا لأن أيكان قد يساعد على وضع قواعد من شأنها مراقبة عمل بورصة وول ستريت وحماية البيئة.

وقال أيكان في بيان الفريق الانتقالي إنه حان الوقت "للتحرر من اللوائح التنظيمية المبالغ فيها" والسماح لقطاع الأعمال بتوفير فرص عمل.

وتشمل استثمارات أيكان الكبرى شركة أمريكان إنترناشونال جروب للتأمين وسي.في.آر إنرجي لتكرير النفط.