بوتين يؤكد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع مصر قريباً

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، عن نية روسيا استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع مصر في الوقت القريب.

وقال ـ خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الروسي، معزياً بمقتل السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كالوف ـ إن «الجانب الروسي يعتزم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو قريباً، في ضوء ما خلصت إليه التقييمات الأمنية والفنية التي تعاون بشأنها الجانبان المصري والروسي».

ورحب الرئيس المصري من جهته بهذا القرار، معرباً عن تطلعه لمواصلة «العمل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة. وأوقفت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر عقب سقوط طائرة روسية بسيناء، في أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وأفراد الطاقم، البالغ عددهم 224 شخصاً.