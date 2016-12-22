انتهاء العملية الأمنية في الكرك باعتقال ممول هجوم الأحد

انتهت العملية الأمنية في محافظة الكرك جنوب الأردن في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية، باعتقال ممول هجوم الأحد على مركز أمني ودوريات للشرطة، الذي تبناه تنظيم «داعش» وأوقع 10 شهداء بينهم سبعة عناصر أمن.

وقال مصدر أمني مسؤول، إن «القوة الأمنية المشتركة من قوات الدرك والأمن العام والأجهزة الأمنية، أنهت عمليتها الأمنية في محافظة الكرك» 118 كلم جنوب عمان.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه نتج عن العملية استشهاد أربعة من القوات الأمنية وإصابة 12 آخرين.

وأوضح أنه «تم قتل أحد الإرهابيين وضبط إرهابي آخر اعترف خلال التحقيق الأولي معه بعلاقته بالخلية الإرهابية التي استهدفت عدداً من أفراد الأجهزة الأمنية والمدنيين في منطقتي القطرانة وقلعة الكرك، (الأحد الماضي)، وأنه اشترى الأسلحة ومول تلك الخلية». وأشار إلى أن «التحقيق مازال جارياً معه».

وبحسب المصدر فإن «القوة الأمنية ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر بحوزة المجرمين».

وقال إن «قوة أمنية كافية بقيت هناك لمتابعة أعمال تمشيط المنطقة وتأمينها وضبط كل ما يخالف القانون».

وأكد أن «أجهزتنا الأمنية مستمرة، في ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن الوطن وأبنائه وضيوفه، وستضرب بيد من حديد تلك الفئة الضالة من خوارج هذا العصر، حملة الفكر الضلالي أينما كانوا».