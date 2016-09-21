وفاة 11 شخصاً جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا

لقي 11 شخصا حتفهم وفقد آخران جراء انهيارات أرضية وفيضانات بإقليم جاوة الغربية في إندونيسيا، حسبما أفاد مسؤولون اليوم.

ولقي تسعة أشخاص حتفهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعدما جرفتهم مياه الفيضان من نهر زاد منسوب المياه به في منطقة جاروت.

وتسببت الانهيارات الأرضية والأمطار الغزيرة في منطقة سوميدانغ، أمس، في مقتل شخصين، بحسب ستوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وفقد شخصان آخران ويعتقد أنهما دفنا تحت الطين، وفقا لما ذكره نوجروهو.

يذكر أن الفيضانات والانهيارات الأرضية أمر شائع في إندونيسيا أثناء موسم الأمطار الذي يبدأ عادة في أكتوبر.