إنذار خاطئ عن اختطاف طائرة سعودية بمانيلا

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن انتهاء أزمة الطائرة التي حطط بمطار العاصمة الفلبينية، معلنة أن إنذار خاطئ عن اختطاف الطائرة تسبب بالأزمة، وأن الأزمة مرت بسلام.

وكان برج المراقبة في العاصمة الفلبينية قد أعلن عن عزل طائرة تابعة للخطوط السعودية في مطار مانيلا، بعدما أبلغ الطيار المطار بأن الطائرة تحت التهديد.

وأكد رئيس هيئة الطيران المدني الفلبينية عزل الطائرة، ولم يتضح السبب بعد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، فيما طوقت الشرطة الفلبينية الطائرة السعودية، التي تم عزلها في مطار مانيلا.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إريك أبولونيو إنه "تم عزل طائرة سعودية على مدرج المطار".

عزل طائرة سعودية في مطار مانيلا وأنباء عن تعرضها لـ"تهديد"