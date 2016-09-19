السعودية: إحباط عمليات إرهابية ترتبط بـ"داعش"

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، لاتمكنت من خلال عملية أمنية تمت على مراحل استمرت لعدة أشهر من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي وتستهدف مواطنين سعوديين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية واقتصادية في مواقع مختلفة، حيث نشطت خلايا هذه الشبكة في إعداد وتجهيز الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة، وتوفير الخلائط اللازمة لذلك لاستخدامها في عملياتهم الإجرامية وتقديم الدعم اللوجستي من إيواء للمطلوبين والتستر عليهم، وتمويلهم بالمال والسلاح ونقلهم داخل المملكة وتأمين وسائل النقل لهم، ورصد المواقع المستهدفة، وتقديم الدعم الإلكتروني والإعلامي للتنظيم ، والتواصل مع قياداته بالخارج في جميع نشاطاتهم، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، اليوم.

وكشفت وزارة الداخلية السعودية، ما يشير بعلاقة الشبكة الإرهابية بجرائم أخرى وقعت في السابق، وقد بلغ عدد عناصر تلك الشبكة (17) سبعة عشر شخصاً بينهم امرأة تم القبض عليهم بشكل كامل وجميعهم يحملون الجنسية السعودية عدا 3 ثلاثة أحدهم من الجنسية اليمنية والآخران من الجنسية المصرية، والفلسطينية.

وأضافت "واس"، أن الداخلية السعودية تحققت من خلال تلك العملية الأمنية النتائج التالية:

أولا: إحباط أربع عمليات إرهابية بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وهي على النحو التالي:

1- إحباط عملية بتاريخ 13 / 5 / 1437هـ "22 فبراير 2016"، كانت تستهدف أحد منسوبي وزارة الدفاع بمدينة الرياض بعد رصده وتجهيز العبوة المتفجرة لإلصاقها في سيارته.

2- إحباط عملية كانت تستهدف الطلاب المتدربين بمدينة التدريب بالأمن العام، وذلك بوضع عبوة ناسفة عند البوابة لتفجيرها عن بعد أثناء خروجهم يوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 1437هـ ، "24 فبراير 2016"، وقد وصلت الترتيبات في تلك العملية إلى المراحل النهائية.

3- إحباط عملية تسليم حزامين ناسفين بتاريخ 16 / 5 / 1437هـ "25 فبراير 2016"، والإطاحة بالمكلفين بها، ومداهمة وكر إرهابي بمحافظة القويعية وضبط مافيه من مواد متفجرة.

4- إحباط عملية انتحارية والقبض على الانتحاري المكلف بالتنفيذ وهو سعودي الجنسية، وبحوزته حزام ناسف وعبوة متفجره، بعد أن قام في مراحل الإعداد للعملية برصد مواقع بمحافظة الاحساء دينية ، وأخرى عسكرية تابعة لوزارة الحرس الوطني ، وحددها على الطبيعة وبعث إحداثياتها للتنظيم في الخارج لاختيار أحدها من قبلهم وتكليفه باستهدافه حيث حدد يوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1437هـ "26 فبراير 2016"، موعدا للتنفيذ، بالإضافة لرصده قبل ذلك مسجد الامام الرضا الذي تم استهدافه بتاريخ 19 / 4 / 1437هـ "30 يناير 2016".

ثانياً: كشفت التحقيقات الأولية عن تورط هذه الشبكة في عدد من الجرائم التالية:

1- إيواء منفذي عملية تفجير مسجد ( الإمام الرضا ) بحي المحاسن بمحافظة الأحساء بتاريخ 19 / 4 / 1437هــ ، "30 يناير 201"، المعلن عنهما بتاريخ 22 / 4 / 1437هـ، " 2 فبراير 2016"، وتسليمهما حزامين ناسفين وتدريبهما على إرتدائهما، وتأمين أسلحة آلية لهما، ونقلهما إلى محافظة الأحساء لتنفيذ العملية .

2 - تفجير السيارة العائدة (لأحد منسوبي القوات البرية) في حي العزيزية بمدينة الرياض بتاريخ 29 / 4 / 1437هـ "9 فبراير 2016"، باستخدام عبوة متفجرة.

3- رصد نقطة التفتيش الأمنية الواقعة على طريق الحائر بمدينة الرياض والتي قام باستهدافها بعملية إرهابية ليلة عيد الفطر لعام 1436هـ والمعلن عنها بتاريخ 29 / 9 / 1436هـ ، 5 يوليو 2016".

4- المشاركة في محاولة فاشلة لتفجير أنبوب النفط الواقع شمال قريتي لبخة وحويته .بمحافظة الدوادمي، التي قام بتنفيذها الموقوف/ عقاب العتيبي وعادل المجماج الذي قتل بوادي النعمان بتاريخ 28 / 7 / 1437هـ ، " 6 أغسطس 2016".

5- التنسيق مع موقوف يحمل الجنسية اليمينة منفذ عملية قتل العميد متقاعد الشهيد/ أحمد فائع العسيري (رحمه الله) "المعلن عنها بتاريخ 6 / 5 / 1437هـ، 15 فبراير 2016"، قبل ارتكابه جريمته.

6- رصد علماء ومراكز ونقاط أمنية لاستهدافها بعمليات إرهابية لم تنته من مراحل الإعداد.

ثالثاً: نتج عن العملية الأمنية ضبط مايلي:

1. عبوات ناسفة شديدة الانفجار منها عبوات لاصقه بلغ وزنها الإجمالي تسعة عشر كيلو جراما وستمائة وعشرين غراما.

2. أحزمة ناسفة جاهزة للتفجير بلغ وزنها الإجمالي سبعة كيلو جرامات وخمسمائة وعشرين غراما.

3.أكواع حديدية تستخدم كعبوات متفجرة.

4. أسلحة آلية وكواتم صوت، وذخيرة حية.

5. مبلغ مالي يتجاوز (000 ر 600 ) ستمائة ألف ريال.