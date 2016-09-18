8 جرحى في هجوم بالسكين في مركز للتسوق بسانت كلاود الاميركية

أصيب ثمانية أشخاص بجروح نتيجة طعنهم من قبل مسلح في مركز للتسوق في مدينة سانت كلاود بولاية مينيسوتا شمال الولايات المتحدة الاميركية الليلة الماضية قبل أن تطلق عليه الشرطة الأميركية النار وتقتله.

وصرح قائد شرطة مدينة سانت كلاود بلير اندرسون للصحافيين بأن دوافع المهاجم لا تزال غير واضحة وأضاف "لا أستطيع القول الآن ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي أم لا".

وقال اندرسون إن المشتبه به له سجل في مخالفات مرورية صغيرة مضيفا أن الشرطة ليس لديها سبب يدفعها إلى الاعتقاد حاليا بأن الهجوم مرتبط بأي هجوم آخر .

ويأتي الهجوم عقب ساعات قليلة من وقوع انفجار في منطقة تشيلسي بضاحية مانهاتن في مدينة نيويورك أسفر عن إصابة 29 شخصا وفق آخر حصيلة .