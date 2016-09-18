استشهاد جنديين سعوديين جراء تعرض دوريتهما لإطلاق نار من مصدر مجهول

استشهد رجلا أمن سعوديان جراء تعرض دوريتهما لإطلاق نار من مصدر مجهول في حي الخضرية في مدينة الدمام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية أنه عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس، تعرضت دورية أمن وهي تؤدي مهامها بحي الخضرية بمدينة الدمام، لإطلاق نار من مصدر مجهول نتج عنه استشهاد طاقمها أثناء نقله إلى المستشفى وهما رئيس الرقباء موسى علي محمد القبي وزميله الجندي أول نواف محماس ضيف الله العتيبي فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية والتحقيق فيها.